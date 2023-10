Endlich wieder „Turnen“ auf der großen Bühne

Nach dreijähriger Pause, durften endlich alle Turngruppen des TV Hausen ob Verena am Sonntag, 22. Oktober, ihr Können wieder unter Beweis stellen.

Die Musikkameradschaft spielte den Turnermarsch und zog so begleitet von allen Gruppen des TV, durch die gut besuchte Verenahalle, zur Bühne ein. Diese war ziemlich voll mit allen Kindern, Übungsleitern und den Eltern der größten Gruppe, dem „Eltern-Kind-Turnen“.

Die „Kleinsten“ starteten mit einem Feuerwehrlied und den dazu passenden Bewegungen. Einige Papas hatten sich hierfür sogar ihre Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr Hausen ob Verenas angezogen und ihre Kinder mit Utensilien der Feuerwehr ausgestattet. Auch das Feuerwehrauto fuhr extra vor die Halle.

Im Anschluss daran, zeigten die nächst größeren das „Turnen 1“ ihren Bewegungssong sowie einige Turnübungen. Das „Turnen 2“, zeigte gekonnt ein paar Sprünge am Sprungseil und ein paar Bodenturnübungen. Die „Mädchengruppe“ erfreute die Zuschauer mit einer tänzerischen Einlage, welche durch ihre silber-glitzernden Pomp Pomps, auf der Bühne nur so strahlte. Die „Jungen“ zeigten ein paar gekonnte Sprünge auf dem Trampolin.

Den Abschluss machten die „Jungen Aktiven“, welche auch ihr Können mit ein paar Sprüngen am Trampolin, sowie am Schwebebalken zeigten. Für diese turnerische Leistung, hatten alle in den letzten Wochen trainiert.

In der Pause wurden die Zuschauer von der Musikkameradschaft Hausen ob Verena unterhalten. Zudem wurden sie mit Wurst, Käsebrötchen, sowie Kaffee und Kuchen bestens versorgt, so dass sie gestärkt am Ende der Vorstellungen alle lautstark applaudierten.

Es war ein gelungenes Herbstfest, dass wieder einmal zeigte, wie wichtig solche Veranstaltungen für das Gemeindeleben sind.

Auch Frau Sarah Klein von der Vorstandschaft des TV Hausen, verabschiedete sich sichtlich gerührt von den Zuschauern und bedankte sich bei allen Übungsleitern, Helfern, aber vor allem bei allen Turner und Turnerinnen ohne die so eine Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.