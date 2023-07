Endlich wieder ein Arenafest

Alle zwei Jahre veranstaltet die Grundschule Seitingen–Oberflacht normalerweise ihr Arenafest. Diesmal kam aber der Bau des Ganztagsgebäudes und danach auch das unsägliche „C“-Thema dazwischen, sodass nach 2016 erst nach sieben Jahren erneut ein „Schulfest“ stattfinden konnte.

Für die Verpflegung sorgte dankenswerterweise der Elternbeirat unter Leitung von Frau Hanna Mink.

So gab es durch viele Elternspenden ein reichhaltiges Buffet mit „Fingerfood“. Am Vormittag waren alle Omas und Opas eingeladen bei der Generalprobe zuzuschauen. Am späten Nachmittag waren dann die Eltern und Verwandten an der Reihe.

Nach einem Begrüßungslied und einleitenden Worten von Schulleiter Armin Reiser starte dann das abwechslungsreiche Programm mit dem Theaterstück „Stand up“ der beiden 1.Klassen. Dies wurde von den Klassenlehrern Monika Unger und Manuel Bacher einstudiert.

Danach trat das Jugendorchester Rietheim–Weilheim, Wurmlingen, Seitingen–Oberflacht auf und spielte gekonnt zwei schwungvolle Lieder. Mit einer Klanggeschichte „Wie klingt der Sommer“ unterhielten dann die Zweitklässler mit ihrer Klassenlehrerin Christina Ilg das Publikum. Die 3b und ihre Klassenlehrerin Janette Geroschus überzeugten dann tänzerisch und rythmisch mit „Eine Mischung aus Eis und Becher“. Danach kam die 3a an die Reihe: Sie brillierte unter Leitung des Klassenlehrers Thomas Happle mit „Hashual“, einem israelischen Volkstanz und einer sportlich–musikalischen „Ball–Percussion“.

Die 4. Klasse mit ihrer Klassenlehrerin Corinna Pankratz trat zunächst mit zwei „Jazz–Stücken“ von ihrem Jazzprojekt mit der Musikhochschule Trossingen auf, bevor sie das Programm mit einem „musikalischen Kofferpacken“, „Auf uns!“, zum Finale führten. Musikalisch begleitet wurde das Programm von der Musiklehrerin Madlen Reiser am E–Piano.

Zum Schluss kamen noch einmal alle Kinder in die Arena „zwischen Lupfen und Karpfen“ und sangen zusammen mit den Gästen das Seitingen–Oberflachter Heimatlied.

Damit war das Fest allerdings noch nicht vorbei, die Kinder spielten weiter, während sich die Eltern unterhielten und gemütlich zusammensaßen.