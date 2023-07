Emminger Senioren auf dem Bodensee

Vom Schiff aus konnten 45 Seniorinnen und Senioren Sehenswürdigkeiten des Obersees betrachten und genießen. Von Überlingen aus führte uns der Kapitän, bei schönstem Wetter, vorbei an der Wallfahrtskirche Birnau, den Pfahlbauten von Unteruhldingen, der Meersburg bis zur Haltnau. Nach Querung des Bodensees zum schweizerischen Ufer wurde die Kulisse von Konstanz erreicht. Über die Blumeninsel Mainau ging es zurück an die Anlegestelle in Überlingen. Bei der Rundfahrt von rund drei Stunden konnten die Senioren die gewonnenen Eindrücke in froher Runde auf sich wirken lassen.

