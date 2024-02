In Emmingen-Liptingen wird in der Kläranlage eine Filtertechnik getestet, die mehrere offene Fragen auf einmal beantworten könnte. Auf einen Filter mit granulierter Aktivkohle (GAK) wird ein spezielles Mittel dosiert. Die Erkenntnisse könnten schon bald Auswirkungen auf Kläranlagen in ganz Deutschland haben.

18-monatige Untersuchung

Was die Klärung von Abwasser angeht, ist die Gemeinde Emmingen-Liptingen eine der Vorreiterinnen im Kreis. Bereits im Jahr 2012 ging der erste GAK-Filter in Betrieb. Sechs Jahre später wurden alle Filter auf GAK-Filter umgerüstet, berichtet Christian Locher vom Ingenieurbüro Jedele und Partner. Im April 2023 sind dann drei kontinuierlich gespülte GAK-Filter zur Spurenstoffbeseitigung in Betrieb genommen worden. Und damit startete das aktuelle Forschungsprojekt.

Info Was ist Fällmittel? Ein Grundprodukt für die Herstellung von Fällmitteln ist Salzsäure. Eisen- oder Aluminiumsalze können als Fällmittel eingesetzt werden und sollen Phosphor aus dem Abwasser entfernen. Sie binden die im Abwasser gelösten Phosphate und verhindern, dass diese in hoher Konzentration in Flüsse oder Gewässer gelangen.

Denn zu viel Phosphor in Gewässern kann starkes Algenwachstum und einen höheren Sauerstoffverbrauch verursachen. In der Folge könnten Fische und andere Wassertiere sterben und die Gewässer umkippen.

Während granulierte Aktivkohlefilter zur Spurenstoffbeseitigung - beispielsweise Medikamentenreste oder Kosmetika - eingesetzt werden, braucht es das sogenannte Fällmittel, um Phosphor aus dem Wasser zu bekommen. Über 18 Monate hinweg wird nun untersucht, wie sich diese Kombination auf die Qualität des Wassers auswirkt. Denn zwei der Filter wurden mit den speziellen Salzen beaufschlagt, einer nicht.

Diese Fragen soll die Studie beantworten

Die Studie soll unter anderem die Frage beantworten, ob sich die Dosierung dieses Mittels auf den GAK-Filter auf die Phosphorentnahme auswirkt, erklärt Locher, der das Projekt begleitet. Denn das Land Baden-Württemberg hat die sogenannten Phosphorabflusswerte bei Kläranlagen verschärft. In einer Masterarbeit sei dieses Thema erforscht worden - mit dem Ergebnis, das sich Phosphor in der Kombination reduzieren lasse, berichtet Locher.

Ebenso wird geprüft, ob sich die granulierte Aktivkohle, wenn sie mit den Salzen in Kontakt kommt, reaktivieren lässt. „Die aktuellen Ergebnisse sprechen dafür. Wir sehen keinen Unterschied zwischen dem Filter ohne und den beiden Filtern mit Fällmittel. Das ist positiv“, sagt Locher.

Es warten sehr viele auf das Ergebnis. Christian Locher

Auch das Thema Feststoffbelastungen wird untersucht. GAK-Filter seien im Betrieb empfindlicher, was Feststoffbelastungen angeht, als klassische Sandfilter. „Die Frage war, ob wir die Empfindlichkeit erhöhen, wenn wir den Filter mit Fällmittel beaufschlagen. Da muss man im Blick behalten, wie viel man dosieren kann“, sagt Locher. Die Erkenntnis bisher: Bei geringen Feststoffgehalten sei das für den Filter kein Problem, bei hohen Feststoffgehalten sollte der Einsatz gut überlegt werden.

Neben der Reduzierung der Phosphorwerte sei die Auswirkung auf die Spurenstoffentnahme mit der wichtigste Punkt der Studie. Hat das Mittel einen Einfluss darauf, oder sorgt es gar für eine Verschlechterung der Spurenstoffentnahme?

Locher berichtet: „Die bisherigen Ergebnisse sprechen dafür, dass es keine negativen Auswirkungen auf die Spurenstoffentnahme gibt. Aber da müssen wir wirklich abwarten bis zum Ende der Studie. Im Oktober oder November kann ich eine ganz klare Aussage treffen.“

Wenn sich das bestätigt, könnten die Filter in weiteren Kläranlagen im Land, aber auch bundesweit nachgerüstet werden, sagt Locher zur Bedeutung der Studie. „Das wäre dann eine Verfahrenstechnik, um beide Themen - Phosphor und Spurenstoffe - abzudecken. Es warten sehr viele auf das Ergebnis.“