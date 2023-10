In mehr als zwei Jahrzehnten hat Christiane Denzel in ihrer Bioland-Gärtnerei Breite Wies in Liptingen vieles über Insekten und deren Bedeutung für Mensch und Natur gelernt. Weil sie immer wieder auch über das Thema Biodiversität ausgefragt wird, hat sie einen Entschluss gefasst und eine eigene Ausbildung ins Leben gerufen.

Viele nützliche Tiere im Garten

Biodiversitäts-Pädagogik heißt das Fachseminar, das Denzel an zwei Landvolkshochschulen in Bad Waldsee und Bollschweil (Breisgau-Hochschwarzwald) leiten wird. Bis es soweit war, war es ein langer Weg. Zum einen, was die Inhalte angeht. Zum anderen, weil sich Denzel diese Idee hat patentieren lassen.

„Wenn man in einer Bioland-Gärtnerei arbeitet, hat man kein Gift, kann nicht düngen wie man will und muss mit der Natur arbeiten und diese beobachten“, erklärt Denzel die Anfänge der Idee. In den 26 Jahren, die sie die Gärtnerei nun schon betreibt, habe sie „viele Schmetterlinge, Raupen und Insekten kennengelernt. Es gibt viele Tiere im Garten, die nützlich sind“, berichtet die Kräuterpädagogin.

Seit 2019 mit diesem Thema in Schulen unterwegs

„Seit Jahren erzähle ich den Leuten, welche Raupen welche Pflanzen brauchen und fressen“, benennt sie einen Aspekt dieses Themas. „Irgendwann ist das dann aus der Breiten Wies herausgewachsen.“ Neben Wildkräuterführungen hat sie sich nach und nach auch für Blühäcker und Pflanzaktionen in Emmingen-Liptingen eingesetzt.

Seit 2019 ist sie mit dem Thema Biodiversität auch in Schulen unterwegs und erklärt den Kindern unter anderem, wie ein Garten so gestaltet werden kann, dass dort viele Insekten krabbeln. Inzwischen betreut sie weitere Gemeinden in der Region und auch Firmen, wenn es beispielsweise um die Begrünung von Flächen geht.

Man kann viel tun, auch mit wenig Geld und wenig Aufwand. Christiane Denzel

Allerdings gibt es nicht so viele Leute, die in die Richtung beraten können, ist ihre Erfahrung. Das soll sich nun ändern. „Das Kind wurde im März 2022 geboren.“

Seminar wird mit EU-Geldern gefördert

Zusammen mit einer Agentur habe sie dann eine Wort-Bild-Marke entwickelt und versucht, diese beim Patentamt in München schützen zu lassen. „Das war sehr spannend“, erinnert sich Denzel. „Der Entwurf muss vier Wochen dort liegen, wird dann veröffentlicht, ehe er wieder vier Wochen dort liegt.“ Da kein Einspruch erhoben worden sei, hat sie für ihre C. Denzel Akademie nun die Wort-Bild-Marke „Biodiversitäts-Pädagogik und Artenvielfalt für alle“ geschützt.

Diese Wort-Bild-Marke hat sich Christiane Denzel schützen lassen. (Foto: C. Denzel )

Auch die Lerninhalte mussten erarbeitet und vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bewilligt werden. Das Seminar wird mit EU-Geldern, die für den Bereich Biodiversität gedacht sind, gefördert. „Der Lehrplan ist so gestaltet, dass der Mehrwert, das Lernziel und die Kompetenzen, die die Teilnehmer erwerben, einzeln aufgeschlüsselt sind.“ Diesen habe sie gemeinsam mit den Schulleitern der beiden Einrichtungen erarbeitet.

Karin Keller wird mit Denzel unterrichten

Im Herbst dieses Jahres habe sie dann die Bewilligung für ihr Seminar bekommen. „Mitte Dezember startet das Seminar bei Freiburg, im Januar das in Bad Waldsee“, blickt Denzel in die nahe Zukunft. Sie wird nicht alleine unterrichten. Karin Keller, die seit zweieinhalb Jahren bei Denzel arbeitet, wird die Ausbildung mit ihr zusammen übernehmen.

Christiane Denzel (links) und Karin Keller, werden die Seminare leiten. (Foto: C. Denzel )

„Die Zielgruppe ist groß.“ Teilnehmen könne beispielsweise jemand, der gerne in die Natur geht, und sein Wissen weiter gibt, aber auch Förster, Stadtplaner, Erzieherinnen, Lehrer, Gärtner, Pädagogen oder Landwirte. Die Blöcke seien so aufgeteilt, dass vormittags die Theorie ansteht. Wildbienen, wie diese leben, warum sie wichtig sind und was sie mit den Menschen zu tun haben, ist ein Thema.

„Die Nachmittage sind dann auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten, da geht es unter anderem darum, warum welche Flächen wie umgestaltet werden sollten und warum das beispielsweise für einen landwirtschaftlichen Betrieb auch effektiv ist.“

Bezug zum Alltag ist Referentin wichtig

Der Bezug zum Alltag und die Bedeutung für die Menschen ist Denzel dabei besonders wichtig. „Die Menschen sollen verstehen, was Biodiversität mit uns zu tun hat. Denn ohne die Vielfalt wären wir nicht, sie ist wichtig, um überlebensfähig zu sein“, sagt sie mit Blick auf die wachsenden Bevölkerungszahlen. Schwebfliegen tragen ebenso zur Ernährung bei wie Käfer, Schmetterlinge oder Bienen, zählt sie einige Beispiele auf.

Jedes Tier erfüllt seine Aufgabe für uns. Christiane Denzel

So bestäuben Mücken beispielsweise Kakao, Wildbienen Kaffee und Schmetterlinge Klee. „Dieser wiederum ist Hauptnahrungsmittel von Kühen. Wer also Käse auf der Pizza will, ist auf Schmetterlinge angewiesen.“

Untersuchungen zeigen: Vielfalt auch für den Ertrag wichtig

Ein weiterer Aspekt befasst sich damit, warum Vielfalt wichtig ist, und „wie jeder helfen kann, diese zu erhalten. Die Vielfalt von Pflanzen wäre ohne die Vielfalt von Tieren beispielsweise nicht möglich“, erläutert Denzel. In den vergangenen zehn bis 15 Jahren hätte es Untersuchungen dazu gegeben. Bei knapp 100 Kulturpflanzen sei untersucht worden, wie sie bestäubt werden. Das Ergebnis sei gewesen, dass es mehr Ertrag gibt, wenn viele verschiedene Arten zum Bestäuben kommen.

Insgesamt 18 Plätze gibt es je Seminar. Denzel freut sich auf ihre neue Aufgabe ‐ betont aber, dass ihr erstes Standbein, die Breite Wies, nach wie vor weiter laufe.