Mika Rempp aus Emmingen-Liptingen ist derzeit in den USA. Möglich macht das das „Parlamentarische Patenschafts-Programm“, ein Austauschprogramm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses. Seit August lebt der Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums im Bundesstaat Wisconsin, wo er innerhalb eines Jahres auch seinen Highschool-Abschluss machen wird. In den vergangenen Monaten hat er schon einiges erlebt.

Mutter und Schwester wecken sein Interesse an den USA

Im Landkreis Tuttlingen ist es Sonntagabend, kurz nach 19 Uhr. Während es draußen stockdunkel ist und sich der Tag seinem Ende zuneigt, hat Mika Rempp den Großteil seines Tages noch vor sich. Schließlich ist es in Woodruff, wo er derzeit lebt, kurz nach 12 Uhr. „Ich habe heute Morgen Schlagzeug in der Kirche gespielt“, sagt er. Am Abend steht dann eine Party an, bei der auch andere Austauschschüler sein werden.

Dass er die USA kennenlernen möchte, stand für Mika Rempp schon länger fest. Sowohl seine Mutter als auch seine Schwester waren schon für ein Jahr in den USA. „Sie haben viel erzählt und ich wollte die Erfahrung auch machen.“

Eine Freundin macht ihn auf das Programm aufmerksam

Eine Freundin habe ihn am letzten Bewerbungstag für das Stipendium auf eben dieses aufmerksam gemacht, erinnert sich Rempp. „Ich habe mich dann noch angemeldet.“ Er musste ein paar Sätze über sich und seine Motivation schreiben und wurde dann zur nächsten Runde eingeladen. „Dort musste ich mit Leuten diskutieren, die das auch machen wollten. Es ging darum zu sehen, dass wir uns für Politik interessieren und auch eine eigene Meinung haben“, fasst er zusammen.

Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss überbringt Mika Rempp die Nachricht, dass er das Stipendium bekommt. (Foto: Maria-Lena Weiss )

Er konnte überzeugen und bekam das Stipendium - ein Jahr, bevor es in Deutschland mit den Abiturvorbereitungen los geht. „Die Bundestagsabgeordnete des Kreises, Maria-Lena Weiss, hat mich für das Stipendium ernannt“, berichtet er.

Kosten für Reise und Versicherung werden übernommen

„Sonst hätten meine Eltern das wohl gezahlt“, sagt Rempp, der froh ist, mit dem PPP in den USA zu sein. Denn das bringt einige Vorteile mit sich. Reisekosten werden ebenso übernommen wie die notwendigen Versicherungskosten. Zudem lebt er bei einer Gastfamilie. Ein Ausflug nach Washington war ebenfalls schon Teil des Programms. „Im Gegenzug habe ich mich verpflichtet, 25 Sozialstunden zu machen und Deutschland als Junior-Botschafter zu vertreten“, berichtet er.

Wiedersehen am Flughafen

Die Woche in der Hauptstadt der USA ist auch eines der besonderen Erlebnisse, von denen Mika Rempp nach einigen Monaten berichten kann. „Das war eine gute Erfahrung“, sagt er. „Wir haben einige Sehenswürdigkeiten angeschaut und hatten Workshops.“ Auch ein Besuch beim US-Kongress stand auf dem Plan, bei dem auch ein Treffen mit den Senatoren des Bundeslandes dabei war. „Das war ganz spaßig, wir haben diskutiert und bei unserem Rückflug Tom Tiffany von unserem District getroffen. Er kannte uns noch“, erinnert sich Rempp.

Gehen den Weihnachtsbaum kaufen: Gastschwester Lydia (hinten, von links), Gastvater Kirby, Gastmutter Gail, Gastschwester Maya, Mika Rempp (vorne, von links), Gastbruder Aaron und dessen Frau Melissa. (Foto: Mika Rempp )

Während es im Alltag laut Rempp viele Ähnlichkeiten zu dem in Deutschland gibt, sei die politische Einstellung der Amerikaner durchaus anders. „Es gibt Republikaner und es gibt Demokraten. Die Zweiteilung merkt man im Alltag“, berichtet er. Bei sportlichen Ereignissen an der Schule werde zudem jedes Mal die Nationalhymne gespielt. Und, dass die Amerikaner Waffen zu Hause haben, sei ein Unterschied zu Deutschland.

Meine Familie musste sich für das Austauschprogramm einen Waffensafe anlegen. Mika Rempp

Mit seiner Gastfamilie ist der Schüler aus Emmingen-Liptingen mehr als glücklich. „Ich könnte es mir nicht besser vorstellen. Sie haben mich aufgenommen, als wäre ich ihr eigenes Kind“, berichtet er. Drei Gastgeschwister hat er, die allerdings alle schon von zuhause ausgezogen seien. Seine Gastmutter ist Musiklehrerin. „Das passt sehr gut, ich bin auch musikalisch“, freut sich Rempp, der in seiner Heimat bei der Trachtenkapelle in Emmingen musiziert.

Musikprobe vor der Schule

In den USA probt er vor dem Unterricht ab und zu mit seiner Jazzband. Und sogar eine eigene Polkaband wurde für ihn gegründet. Mit der probt er jeden Freitagmorgen. Der Alltag sehe zunächst ganz ähnlich aus, schildert er auf Nachfrage. Aufstehen, zur Schule gehen. Sechs Minuten sind es mit dem Auto. Von 8 bis 15.30 Uhr geht der Unterricht. „Und wir haben jeden Tag die gleichen acht Fächer. Das ist nicht so abwechslungsreich wie in Deutschland.“

Mit seinen Gastgeschwistern Lydia (von links), Melissa und Aaron besucht Mika Rempp (weißes Shirt) einen Rummel. (Foto: Mika Rempp )

Nach der Schule trifft er sich gerne mit Freunden. Manche von ihnen habe er im Youth Club (Jugendclub) der Kirche kennengelernt. Zwischen Woodruff und Minoqua, einer Tourismusregion, gebe es deutlich mehr Möglichkeiten etwas zu unternehmen, als in Emmingen-Liptingen. „Es gibt im Vergleich viel mehr Geschäfte“, berichtet er.

Schüler entdeckt das Fischen für sich

„Ich bin auch viel fischen gegangen“, sagt Rempp, der das in Deutschland noch nie gemacht hatte. „Hier fängt man einen Fisch und darf ihn dann zurück ins Wasser werfen.“ Jetzt, im Winter, will er auch mal Eisfischen gehen, berichtet er. Auch die drei großen Seen in der Region wolle er noch anschauen.

Fischen im Lake Madeleine ist in den USA ein Hobby von Mika Rempp. (Foto: Mika Rempp )

Heimweh hat er bisher nicht. „Klar denke ich mir ab und zu, wenn ich eine Instagram-Story von Freunden sehe, dass es schön wäre, jetzt dabei zu sein, aber fast die Hälfte ist vorbei und ich komme ja wieder“, sagt er.

Nach Thanksgiving wird der Weihnachtsbaum gekauft

Mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage, sagt er: „Es ist schon sehr weihnachtlich. Am Tag nach Thanksgiving wurde direkt der Weihnachtsbaum gekauft. Und die Feiertage selber verlaufen ziemlich ähnlich wie in Deutschland. Am 24. geht man zusammen mit der Familie in die Kirche. Nur die Geschenke gibt es dann erst am 25. Dezember“, berichtet er.

Insgesamt kann Rempp Gleichaltrigen empfehlen ins Ausland zu gehen - auch während der Schulzeit. Das verbessere nicht nur die Sprachkenntnisse. „Dadurch, dass man alleine reist, und auch alleine schauen muss, wie man weiter kommt, wird man auf jeden Fall auch selbstständiger“, sagt er. „Jeder, der gerne Erfahrungen fürs Leben sammeln will, sollte ein Auslandsjahr machen.“