Zu einem Unfall mit zwei Verletzten und einem hohen Sachschaden ist es am Montag an der Einmündung B 14/Tuttlinger Straße in Emmingen-Liptingen gekommen. Laut Polizeiangaben befuhr eine 51-jährige VW-Fahrerin die B 14 aus Richtung Tuttlingen kommend in Richtung Stockach. Ein 41-jähriger Peugeot-Fahrer wollte zeitgleich von der Tuttlinger Straße auf die B 14 einfahren. Hierbei übersah er laut Polizei die VW-Fahrerin und es kam zum Unfall. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.