Emmingen-Liptingen

Unbekannte brechen Baucontainer in Emmingen–Liptingen auf

Emmingen-Liptingen / Lesedauer: 1 min

(sz) — In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter einen Baucontainer an der Baustelle des Gesundheitszentrums in der Friedrich–Wöhler–Straße aufgebrochen und daraus eine noch nicht genaue Anzahl von Akku–Baugeräten der Marke Bosch entwendet. Der genaue Diebstahlsschaden steht noch nicht fest.

Veröffentlicht: 01.09.2023, 16:37 Von: sz