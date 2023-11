Teufel sucht in Emmingen Nachschub für die Hölle

Mit drei Aufführungen am vergangenen Freitag und Samstag hat die Laienbühne Emmingen abermals viele Lacher produziert. In dem Stück „Zum Teufel Herr Minister“ begeisterte Darsteller Richard Gnirß in der Hauptrolle. Neun weitere Schauspieler bewegten sich zwischen Himmel und Hölle und präsentierten in drei Akten die satirische Komödie von Hans Schimmel (Foto: Simon Schneider). Die Kulissen ‐ ein Vorzimmer zum Büro des Ministers ‐ erstellte die Laienbühne auch in diesem Jahr selbst. Die Guggenmusiker Los Crawallos aus Emmingen waren erneut für Bewirtung und Einlass verantwortlich und registrierten dabei am Freitag bei der Premiere 134 Besucher. Bei der Vorstellung am Samstagnachmittag schauten 87 Personen zu, am Samstagabend spielte die Laienbühne vor 135 Gästen.