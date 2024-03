Wo anders Bürgermeister? „So lukrativ war kein Angebot!“

Geht es darum, Bauland zu beschaffen, dann lässt sich Joachim Löffler die Grundstücksverhandlungen nicht nehmen. Knapp zwei Jahre wird er noch die Geschicke Emmingen-Liptingens leiten. Im Gespräch mit unserer Redakteurin Linda Seiss blickt er auf die Entwicklung der Gemeinde, spricht darüber, was er unbedingt noch anpacken will und was er heute vielleicht anders machen würde. Und er erzählt auch, warum er sogar einmal eine Morddrohung erhalten hat.

Herr Löffler, Sie sind seit 30 Jahren der Chef in der Gemeinde Emmingen-Liptingen: Was hat sich Ihrer Ansicht nach besonders verändert?

Es ist alles schnelllebiger geworden. Das ist unter anderem durch die Digitalisierung zustande gekommen. Heutzutage bekommt man eine E-Mail – und wenn man nicht innerhalb einer Stunde antwortet, wird direkt nachgefragt, ob man die E-Mail nicht bekommen hat.

"Dadurch ist sehr viel Druck in den Kessel gekommen, weil einfach erwartet wird, dass sehr schnell reagiert wird."

Im eigentlichen beruflichen Bereich ist es die moderierende Rolle, die sehr stark in Anspruch genommen wird. Vor allem dort, wo es nicht so funktioniert, muss man schauen, dass es wieder zum Laufen kommt. Man hat immer Themen, bei denen es Diskussionen gibt – ob im Gemeinderat oder in der Einwohnerschaft. Ich denke an Arzt-Themen, die immer sehr stark belegt sind. Egal, ob man jetzt Praxen baut, einen Doktor hat, eine zweite Praxis baut oder weitere Doktoren hat. Man steht auch mehr in der Beobachtung, als das früher der Fall war. Das hängt damit zusammen, dass der Abstand zwischen Einwohnerschaft und Verwaltung viel kleiner geworden ist. Diese moderierende Rolle ist schon etwas Wesentliches geworden.

Politikverdrossenheit ist inzwischen ein Thema, immer wieder hört man, dass Bürgermeister angegriffen werden: Wie erleben Sie das? Hat sich auch in Emmingen-Liptingen der Umgangston verändert?

Natürlich ist es anders geworden, als vor 30 Jahren. Die Leute sprechen deutlicher aus, was ihre Erwartung ist. Früher ist man eher als Bittsteller aufgetreten, heute kommt man als Forderer. Ich persönlich habe mit Anfeindungen bisher noch keine Probleme gehabt. Dass mal jemand schimpft, ist klar. Aber angegriffen worden bin ich noch nicht.

Morddrohung hat absurden Hintergrund

Einmal habe ich eine Morddrohung bekommen. Da war ich gerade bei der Polizei , als die auch schon wieder zurückgenommen wurde. Das war ein Ehestreit und die Frau hat ihren Mann vorführen wollen, indem sie gesagt hat, er hätte mir gegenüber eine Morddrohung ausgesprochen. Das war aber gar nicht so. Das nimmt man natürlich ernst, aber das hat sich sehr schnell in Wohlgefallen aufgelöst.

Gibt es Entscheidungen, die Sie bereuen oder die Sie heute anders treffen würden?

Ich würde im Nachhinein die Prioritäten vielleicht etwas unterschiedlich setzen. Man ist im Zuge von Haushaltsplanüberlegungen angehalten, dies oder jenes schnell zu machen. Wo ich heute etwas anders reagieren würde, wäre im Bezug auf die Bereitstellung von Bauland. Wir haben lange auf das Pferd gesetzt, dass wenn wir unsere Bauplätze verknappen, der Druck im Privatbereich so hoch wird, dass die Preise steigen und auch die Baulücken gefüllt werden.

Das hat zwar funktioniert, aber nur in fünf Prozent der Fälle. Und irgendwo hat es natürlich einen Riesenstau an Bauwilligen gegeben. Und erst, als dann der ein oder andere gesagt hat, dass er sich wo anders eine neue Bleibe suchen will, wenn sich nichts tut, ist der Gemeinderat mit mir zurückgeschwenkt, sodass wir wieder selber Bauland erschlossen haben.

Bauplätze verteuern sich

Was dann auch nicht gut war, war, dass wir Erschließungsträger gesucht haben. Klar, der will auch Geld verdienen. Und das hat die Bauplätze, die wir für 110 oder 120 Euro verkauft haben, gleich mal auf 200 Euro gebracht.

Sie befinden sich in Ihrer vierten Amtszeit. Was war jeweils ausschlaggebend, dass sie jeweils wieder kandidiert haben? Hatten Sie jemals den Wunsch, sich in einer größeren Kommune oder einer Stadt zu bewerben?

Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch. Ich habe immer gesagt, wenn ich einmal Bürgermeister werden will, dann hier in der Region, ich stamme ja von Kolbingen. Und dass das damals in einer Konkurrenz zu Peter Dreher (langjähriger Bürgermeister der Gemeinde, Anm. der Red.) stattgefunden hat, war halt der Situation geschuldet. Unterm Strich, und das war gut, hatte ich damals kaum Beziehungen zu Emmingen-Liptingen. Und wenn du irgendwo hinkommst und neu beginnen kannst, dann bist du frei. Das ändert sich natürlich im Laufe der Zeit – du kennst die Leute besser, schließt Freundschaften.

Mir hat es immer gefallen in Emmingen-Liptingen. Mir hat kein Freibad gefehlt, oder ein Kino, das gibt es alles im Umfeld. Es gab sicherlich die ein oder andere Anfrage, ob ich nicht in eine größere Kommune wechseln will. Aber das war für mich kein Thema. So lukrativ war kein Angebot!

Zwar war die Gemeindereform schon weit vor Ihrem ersten Tag als Bürgermeister: Aber haben Sie in den vergangenen Jahren eine Veränderung im Umgang zwischen den Teilorten wahrgenommen? Ist das Selbstverständnis inzwischen so, dass sich die Leute als Bürger Emmingen-Liptingens sehen, oder gibt es nach wie vor noch Emminger und Liptinger?

Viele der aus den Ortsteilen Stammenden sehen sich schon noch als Emminger oder Liptinger. Alle Zugezogenen sehen sich als Emminger-Liptinger. Das Schöne ist, dass die Verbundenheit im Dorf immer noch gegeben ist, auch das Vereinsleben in Emmingen und Liptingen.

Zeit nach der Gemeindereform war keine gute Zeit

Am Anfang, nach der Gemeindereform, war es sicherlich keine gute Zeit. Letztendlich ist aber, Gott sei Dank, aus dem Emminger Lager der Vorschlag gekommen, die Gemeinde Emmingen-Liptingen zu nennen – denn ursprünglich hätte sie Emmingen ab Egg heißen sollen. So hat auch wieder eine Identifikation der Liptinger stattfinden können. Ich spüre schon, dass mit jedem Jahrgang dieses ursprüngliche Anti weniger wird. Aber es wird noch eine Zeit brauchen, bis es ganz weg ist.

In drei Jahrzehnten tut sich auch einiges im Arbeitsleben, und das nicht nur in Sachen Digitalisierung: Oft entsteht der Eindruck, dass es heute mehr Hürden als damals gibt. Wie sehen Sie das?

Viele Dinge, die heute schwierig sind, hat es vielleicht vor 30 Jahren noch gar nicht gegeben. Aber es ist tatsächlich so, dass jede neue Regierung von Entbürokratisierung spricht, es unterm Strich aber immer schlimmer wird. Man hat viel mehr Papierkram zu erledigen, wir bekommen immer mehr, was wir zu leisten und vor allem auch zu beachten haben.

Oft machen wir es uns selber schwer. Viele Dinge, die bei uns schwerfällig laufen, würden in anderen Ländern wie Spanien nicht zu Problemen führen. Ein Beispiel sind Spielplätze. Jedes Jahr, wenn wir kontrolliert werden, müssen wir Sachen ändern. Und nächstes Jahr müssen wir dieselben Sachen wieder verändern, weil sie immer noch zu gefährlich sind. Das versteht man am Schluss gar nicht mehr. Das, was der Prüfer im Vorjahr oder vor drei Jahren gemacht hat, zählt heute nicht mehr.

Gibt es Themenbereiche, die Ihnen auch nach 30 Jahren noch Spaß machen? Und welche konnten Sie noch nie leiden?

Was ich immer sehr gerne mache, sind Grundstücksverhandlungen. Gerade, wenn Baugebiete oder Gewerbegebiete entstehen und man schaut, wer Eigentümer ist. Dann weiß man schon, oh, das wird lustig, oder oh, das wird weniger lustig.

Wenn man Fortschritte erzielt und sieht, dass man mehr und mehr einig wird, das macht schon Spaß. Mein Ziel war immer, auch wenn ich Umlegungen habe, mindestens 50 Prozent der geschaffenen Fläche dann auch in Gemeindebauplätze zu verwandeln, um auch junge Familien halten zu können.

Bauen ist schön. Grundstücksverhandlungen auch

Bauen insgesamt ist schön. Beispiel Witthohhalle: Wenn man sieht, wie die alte abgerissen wird, und wie die neue wächst und toll geworden ist, das macht schon Spaß. Wenn man etwas sieht, das macht denke ich jedem Spaß.

Auf der Kasse hingegen wollte ich nicht arbeiten. Kämmerer wäre ich sicher nicht der beste geworden.

Gibt es Projekte, bei denen Sie rückblickend sagen würden, dass Sie Ihren Stempel aufgedrückt haben?

Es gibt viele Projekte, die gemacht worden sind. In der Regel sind sie immer in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat entstanden. Der Friedwald war aber so ein Thema, bei dem nicht jeder beim Gemeinderat oder der Einwohnerschaft sofort begeistert war. Mich hat das Konzept von Anfang an überzeugt. Und als wir nach ersten kontroversen Diskussionen einmal am Bodensee waren und dort einen Friedwald angeschaut haben, sind die Meinungen doch ins Positive umgeschwenkt. Er wird auch sehr gut angenommen.

Zwei Amtsjahre stehen Ihnen noch bevor. Welche Projekte wollen Sie in dieser Zeit noch angehen, und welche wollen Sie unbedingt noch abschließen?

Das Gewerbegebiet Gehren ist sicherlich ein Thema, das ich noch weiter anpacken möchte. Die Flächen sind sehr stark nachgefragt, es ist gewerblich am Boomen. Die Flächen sind zum Großteil schon vermarktet. Das Problem ist eher, dass wir alles vorfinanzieren müssen und das Geld erst dann wieder bekommen. Da fehlt uns unterm Strich die Liquidität.

Die Breitbandversorgung wollen wir noch zum Abschluss bringen. Da steht der letzte Abschnitt an. Diesen in anderthalb Jahren und mit einer Summe von fünf Millionen Euro noch zu verbauen wird sicherlich ambitioniert. Von der Kostenprognose sieht es aber derzeit gut aus. Die Neuhauser Straße will ich ebenfalls noch fertig machen. Die war schon Thema, bevor ich angefangen habe.

Es braucht noch mehr Krippen

Ansonsten ist der Wunsch, die Infrastruktur gut am Laufen zu halten und auch vorausschauend auszubauen. Ein Thema, das uns sicher wieder beschäftigen wird, ist das Thema Krippen. Wir haben uns ja langsam entwickelt, haben jetzt vier Krippen in beiden Ortsteilen, aber man merkt schon, dass wir nochmal eine brauchen. Es ist so, dass die jungen Frauen wieder arbeiten gehen und nicht drei Jahre zu Hause bleiben können oder wollen.

Wie vereinbart man diesen zeitintensiven Beruf über drei Jahrzehnte mit seinem Privatleben?

Zunächst einmal braucht man eine Familie, die sehr viel Verständnis hat. Ich habe die Entscheidung, mich als Bürgermeister zu bewerben, aber auch nicht alleine getroffen. Dass da viele Termine anstehen, war klar. Meine Frau weiß auch, dass ich sehr vereinsbezogen bin. Mir gefällt es, zu Generalversammlungen oder zu Festen zu gehen. Für mich war immer wichtig, auch zwischen den Zeilen mitzubekommen, wo bei den Leuten der Schuh drückt. Der Partner muss volles Verständnis haben, das hat bei uns gut funktioniert. Und meine Frau hat mich wann immer möglich bei Veranstaltungen und Festen auch begleitet.

Wenn Sie in den Ruhestand gehen: Welche Überschrift würden Sie rückblickend auf Ihr Schaffen gerne lesen?

Ich habe es gerne gemacht.

Und was haben Sie dann vor?

Weil ich immer so viel unterwegs war, hatte ich so etwas wie Hobbys eigentlich nicht. Ich werde das erst einmal sacken lassen. Und dann wird sich das ein oder andere ergeben. Konkrete Pläne habe ich nicht. Eisenbahn spielen oder in den Wald gehen und Holz machen werde ich aber nicht. Und da meine Frau noch ein paar Jahre arbeitet bis sie in Rente geht, ist es ihr verständlicher Wunsch, dass ich sie bei der Hausarbeit dann unterstütze.

Abschließende Frage: Sehen Sie sich nach 30 Jahren als echter Emminger-Liptinger?

Ja. Heimat ist da, wo es einem gefällt, und das ist Emmingen-Liptingen.