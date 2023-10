Wenn es im Ortsteil Emmingen wieder heißt „Vorhang auf“ ‐ steht er auf der Bühne: Richard Gnirß. Der 64-Jährige ist seit 20 Jahren ein fester Bestandteil der Laienbühne Emmingen, ist aus Leidenschaft Darsteller und spielt am 17. und 18. November auch bei „Zum Teufel Herr Minister“ die Hauptrolle.

Zusage erfolgt in jugendlichem Leichtsinn aus dem Urlaub

Die Zuschauer können sich jedes Jahr auf einen amüsanten Abend freuen, wenn die Laienbühne Emmingen ein Theaterstück aufführt. Für viele Lacher ist Richard Gnirß zuständig. Er ist seit 2003 fester Bestandteil der Theatergruppe. An seine Anfänge kann er sich noch genau erinnern. „Ich war in Ungarn im Urlaub. Da klingelte mein Telefon und Claudia Faller sagte mir, dass sie noch einen Darsteller suchen. Ich habe schließlich in meinem jugendlichen Leichtsinn zugesagt und die große Rolle übernommen. Ich habe die Leidenschaft für das Theaterspielen schnell für mich entdeckt“, blickt Gnirß zurück.

Richard Gnirß denkt nicht ans Aufhören. (Foto: Simon Schneider )

Seither ist er einer der Dauerbrenner der Laienbühne Emmingen. „Wir sind kein Verein, sondern ein zusammengewürfelter Haufen. In dieser Konstellation sind sehr enge Freundschaften unter uns Darstellern entstanden, die mir sehr wichtig sind. Das ist auch Hauptgrund, warum ich seit 20 Jahren mit dabei bin“, sagt er.

Zuschauer sollen vom Alltag abschalten

„Mir gefallen auch die Proben - und zwar von der ersten Leseprobe bis hin zur Generalprobe und dem Aufbau der Kulissen. Die Auftritte sind natürlich der Höhepunkt und der Applaus vom Publikum macht mich stolz und glücklich. Die Zeit für die Proben über Monate hinweg nehme ich mir gerne“, sagt Gnirß.

Das Theaterstück „Zum Teufel Herr Minister“ Bölchen, ein Teufel der Heizungsabteilung der für die verdammten Seelen zu viel Schwäche und Mitleid zeigte, wird degradiert und auf die Erde geschickt, um sich zu bewähren und Nachschub für die Hölle zu besorgen. Um es ihm nicht zu schwer zu machen, sendet man ihn in ein Landesministerium. Dort befinden sich einige Staatsdiener gerade in der Schwebephase zwischen Himmel und Hölle und Bölchen soll ihnen sozusagen Entscheidungshilfe geben.

Die Theatergruppe versuche jedes Jahr auf’s Neue, den Gästen einen lustigen Abend zu bescheren. „Deswegen entscheiden wir uns auch Jahr für Jahr für eine Komödie, denn wir spielen schließlich für unsere Zuschauer, damit diese sich amüsieren und vom Alltag abschalten können.“

„Was muss ich nochmal sagen?“: Richard Gnirß (links) spielte unter anderem schon einen Bürgermeister. (Foto: Linda Seiss )

Lustig wird es auch in diesem Jahr werden, wenn in Emmingen sieben Frauen und drei Männer die satirische Komödie „Zum Teufel Herr Minister“ in drei Akten von Hans Schimmel verkörpern. Und wer spielt den Minister Brause, der mit seinen politischen Taten zwischen Himmel und Hölle schwebt? Richtig, Richard Gnirß. Er ist es schließlich von Beginn an gewohnt, in die großen Rollen zu schlüpfen.

Den Text lernt er alleine

Das bedeutet aber auch, dass er im Vergleich zu den anderen Darstellern viel Text auswendig lernen muss. „Ich lerne meinen Text alleine. Das klappt so am besten. Kurze Passagen habe ich natürlich schneller auswendig gelernt als lange Textblöcke. Ich habe es jedenfalls noch jedes Mal geschafft, dass der Text bis zur Aufführung sitzt. Außerdem hoffe ich, dass es für mein Gehirn eine gute Übung ist und ich auch beim Älterwerden geistig fit bleibe und nicht vergesslich werde“, sagt er.

Den Text zu vergessen oder dass sonstige Missgeschicke passieren, während alle Augen auf ihn gerichtet sind, bringt Gnirß nicht aus der Ruhe ‐ auch nicht kurz bevor der Vorhang aufgeht. „Ich bin eigentlich nie so wirklich aufgeregt vor einem Auftritt. Wir sind alles Laiendarsteller. Wenn da mal etwas nicht so perfekt läuft, ist es nicht schlimm. Das Wichtigste ist, dass ich Spaß am Spielen habe. Klar ist aber auch, dass wir das jeweilige Theaterstück so gut wie möglich rüberbringen möchten“, gibt sich Gnirß ehrgeizig.

Eine Szene wird der 64-Jährige nie vergessen

Besonders viele Lacher auf seiner Seite hatte der Emminger in der Rolle des alkoholisierten Landstreichers Felix in der Komödie „Im Altersheim geht’s rund“. In einer Szene „hat man mir die Zähne mit Romadur geputzt. Das werde ich nie vergessen“, lacht Gnirß noch heute. „Wichtig ist, dass ich mich mit meiner Figur identifizieren kann. Und das war immer der Fall.

Wichtig ist, dass ich mich mit meiner Figur identifizieren kann. Und das war immer der Fall. Richard Gnirß

Gnirß schildert: „Gerade im aktuellen Stück als Minister, waren die Rollen sehr schnell verteilt, da sie einfach auf uns gepasst haben.“

Und auch in Zukunft dürfte wegen des Schauspielers Richard Gnirß kein Auge trocken bleiben, denn geht es nach ihm, ist noch lange nicht Schluss mit der Schauspielerei auf der Bühne.