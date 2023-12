Bei dem schweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, bei Emmingen-Liptingen sind drei Personen schwer verletzt worden. Wie Tatjana Deggelmann vom Polizeipräsidium Konstanz am Tag danach auf Nachfrage mitteilt, ist der Fahrer Zeugenaussagen zufolge zuvor mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen.

Der 87-jährige BMW-Fahrer war mit zwei weiteren Insassinnen am Dienstag auf der B491 von Tuttlingen in Richtung Emmingen unterwegs. Ursprünglich sei angenommen worden, dass er in anderer Richtung gefahren sei, so Deggelmann.

Nur durch Ausweichmanöver Frontalkollision vermieden

Wie nun Zeugen berichten, fiel der Fahrer schon im Anstieg nach Emmingen dadurch auf, dass er vermehrt auf die Gegenfahrbahn kam. Nur durch Ausweichmanöver seien Frontalkollisionen vermieden worden, teilt Deggelmann mit.

Vor dem Ortseingang Emmingen konnte eine entgegenkommende 22-Jährige allerdings nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zu einer Kollision an den Spiegeln der beiden Autos kam. Der 87-Jährige setzte seine Fahrt allerdings unbeirrt fort und hielt nicht an.

Nach Spiegelkollision weitergefahren

Am Ortseingang dann wich der 87-Jährige einem Verkehrsteiler aus, übersteuerte nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Der BMW prallte gegen einen Baum. Dadurch überschlug sich das Auto und kollidierte mit einem weiteren Baum.

Alle drei Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall wurde der Fahrer lebensgefährlich verletzt. Zu seinem aktuellen Zustand konnte Deggelmann nichts sagen. „Wir bekommen da auch kaum Auskünfte.“

Die beiden Frauen im Alter von 79 und 57 Jahren, die ebenfalls im Auto saßen, zogen sich schwere Verletzungen zu. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zu den Ursachen, die zu dem Unfall führten, werde weiter ermittelt, so Deggelmann.