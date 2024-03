Ein drei Millionen teures Neubauprojekt entsteht derzeit am Ortseingang in Emmingen. Im April wollen dort zwei Orthopäden und eine Physiopraxis einziehen, einige Wochen später zudem eine Consulting-Firma.

Im Inneren verlegen Elektriker die letzten Leitungen, außen schichtet ein Bagger Erdhaufen um, damit Parkplätze angelegt werden können: Die Bauarbeiten auf dem Eckgrundstück an der L491 und der Friedrich-Wöhler-Straße laufen auf Hochtouren. Am 27. April soll Einzug sein - bis dahin hat der Bau etwas mehr als ein Jahr gedauert. „Nicht alles, aber fast alles lief glatt“, sagt Thomas Goes, einer der Bauherren, nicht ohne Stolz.

Immer wieder Patienten abweisen

Goes, der seit Jahren in Emmingen eine Praxis der Physiotherapie-Kette Elithera betreibt und im Ort zudem Gemeinderat ist, wünscht sich schon seit längerem eines: mehr Platz. Im Erdgeschoss unter der Bäckereifiliale Schneckenburger und der Metzgerei Engler an der Donaustraße geht es eng zu. Immer wieder kommt es vor, dass er neue Patienten abweisen muss. „Unsere Räume sind überbelegt“, sagt er. 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt er mittlerweile, manche davon in Teilzeit.

Orthopäde Dr. Martin Jäger, Physiotherapeut Thomas Goes und Orthopäde Dr. Oliver Staneff (von links). (Foto: Sabine Krauss )

Ein ähnliches Problem gibt es einige Meter weiter: Im Jahr 2022 ließen sich die beiden Orthopäden, Dres. Martin Jäger und Oliver Staneff, in Emmingens Ortsmitte nieder. Schnell zeigte sich, dass die Praxis - ursprünglich für einen Allgemeinmediziner gedacht - für den Ansturm der Patienten viel zu klein war. Denn nicht nur aus Emmingen und der näheren Umgebung kamen die Menschen, sondern aus einem Umkreis von bis zu 40 Kilometern. „Es war ein Raketenstart“, bilanzierten die beiden im Nachhinein.

Grundstück am Ortsrand stand zum Verkauf

So begannen die beiden Orthopäden bereits wenige Monate nach ihrem Neustart in Emmingen, gemeinsam mit Goes an einer Lösung zu tüfteln. Das Grundstück am Ortsrand sei schon länger zum Verkauf gestanden, sagt Goes. Als weiteren Partner für ihr Projekt konnten sie Stephan Munz mit seiner Consulting-Firma „Wareconsult“ gewinnen, die ihren Sitz bislang in Tuttlingen-Möhringen hat. Gemeinsam gründeten die vier eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG).

Im Neubau verteilen sich 1370 Quadratmeter Fläche auf drei Etagen. Im Erdgeschoss zieht die Physiopraxis ein, die dann neun statt bisher vier Behandlungszimmer haben wird. „Für Juni und August sind bereits zwei Neueinstellungen geplant“, berichtet Goes, dass sich sein Therapeuten-Team noch weiter vergrößern wird.

Obere Stockwerke mussten umgeplant werden

Umgeplant werden musste allerdings in den beiden oberen Stockwerken: Aufgrund von Sicherheitsvorschriften dürfe die Consulting-Firma nicht das oberste Etage belegen, erklärt Physiotherapeut Goes. So bezieht „Wareconsult“ das mittlere Stockwerk, während Jäger und Staneff mit ihrer Praxis ganz nach oben müssen.

Die Ansicht des Neubaus, wenn man aus Richtung Tuttlingen/Seltenbacher Hof nach Emmingen kommt. (Foto: Sabine Krauss )

Doch was geschieht mit den alten Standorten? Für seinen hat Goes bereits konkrete Pläne. Er will eine Praxis für Logopädie und Ergotherpie gründen. Es sei ihm gelungen, eine Logopädin und eine Ergotherapeutin einzustellen. Beide sollen im Mai ihren Dienst antreten.

Leerstand, dann neuer Arzt

Auch in der bisherigen Orthopäden-Praxis soll es weitergehen, lässt Emmingen-Liptingens Bürgermeister Joachim Löffler durchblicken. Allerdings wird es dort voraussichtlich einige Monate Leerstand geben. „Aktuell sind wir in Gesprächen“, verrät Löffler, dass man Kontakt zu einem Allgemeinmediziner habe. Noch sei das allerdings „nicht in trockenen Tüchern“. Die Zeit des Leerstands werde jedenfalls für kleine „Aufhübschungen“ wie etwa Malerarbeiten genutzt.