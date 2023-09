Seit dem 1. September sind alle Kindergärten der Doppelgemeinde in kommunaler Hand. Mit dem Stichtag hat die katholische Kirche ihre Kindergärten St. Silvester und Don Bosco (die eigentlich eher eine verbundene Einrichtung sind) in die Obhut der Gemeinde übergegangen. Und gleich in der ersten Sitzung des Gemeinderats äußerte eine besorgte Mutter Kritik an der personellen Ausstattung der Kindergärten — die Lage spitze sich dort zu, erklärte sie.

Kind weint, weil Bezugsperson fehlt

Anlass für ihren Beitrag in der Fragerunde des Rats war eine Situation, in der sie ihr — offenbar traumatisiertes — Kind aus der U3–Gruppe habe abholen müssen. Das Kleinkind habe nur geweint, weil es keine bekannte Bezugsperson gegeben habe — es waren wohl nur Leiharbeiter vor Ort und damit keine gewohnten Gesichter. Das sei für eine Mutter eine „blöde Situation“ und „ganz schwierig“, zumal wenn sie als Mutter berufstätig sei.

Leiterin und Stellvertreterin haben gekündigt

Bürgermeister Joachim Löffler weiß um die Situation und hatte in der Sache auch schon Kontakt mit dem Elternbeirat sowie mit der Kindergarten–Leitung. Er erklärt aber, dass das Problem nicht unmittelbar mit dem Trägerwechsel zu tun habe — wenngleich in dessen Zuge tatsächlich die Leiterin und ihre Stellvertreterin gekündigt hätten. Das Problem liege eher in der allgemein kritischen Personalsituation in den Kindergärten und in diesem speziellen Fall in der zitierten U3–Gruppe.

Gemeinde arbeitet mit Personaldienstleister zusammen

Wie viele andere Kommunen auch, hat die Gemeinde Emmingen–Liptingen erhebliche Schwierigkeiten, Stellen im Betreuungsbereich zu besetzen und muss, um Lücken wenigstens einigermaßen zu schließen, mit Personaldienstleistern zusammen arbeiten — in diesem Fall der Firma Promedis24. In solchen Fällen sind die Kindergartenträger hin– und hergerissen: Einerseits sind sie froh, wenn Leihkräfte aushelfen, andererseits sind damit nicht alle Probleme gelöst.

Leiharbeiterinnen haben weniger Verantwortlichkeiten

So haben die Leiharbeiterinnen deutlich geringere Verantwortlichkeiten und führen zum Beispiel keine Elterngespräche. Der angesprochene Vorfall in Emmingen, so schilderte es im Gemeinderat die Mutter, habe auch damit zu tun, dass keine Kinder–Erzieherin vor Ort war, sondern ein Heilerziehungspfleger: „Das Kind hat drei Stunden lang nur geweint!“

Im Rathaus sucht man derweil händeringend nach qualifiziertem Personal, im Gemeindeblatt, in den Sozialen Medien, über die Arbeitsagentur. Insgesamt beschreibt Bürgermeister Löffler die Lage mit „immer auf Kante genäht“ — vor allem in Krankheitsfällen kann es zu Engpässen kommen: „Da müssen wir dann jonglieren.“