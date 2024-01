Info

Dokument im Tresor und filmische Einblicke

In einem Tresor bewahrt die Theatergesellschaft Liptingen ein vierseitiges Dokument auf. Das Dokument, das die heutige Vorstandschaft zum Anlass nimmt, Geburtstag zu feiern. Am 26. Dezember 1874 bittet Leopold Ackermann im Namen der „Theater Gesellschaft zu Liptingen“ beim Bürgermeisteramt um eine Spielerlaubnis sowie eine Verlängerung der Feierabendstunde, um die Stücke „Philippine Welser“ von Oskar Redwiz und „Es mengt sich in alles“ von Jünger Anfang 1875 in der „Sonne“ aufführen zu dürfen. Drei Tage später genehmigte das Bezirksamt in Stockach das Gesuch. Die Seiten sowie deren „Übersetzung“ der Schrift sind auch in der Chronik der Theatergesellschaft zu finden.

Bereits ein Jahr zuvor, am 26. Oktober 1873, wurde im „Nellenburger Intelligenzblatt“ eine Anzeige geschaltet, bei der der Verein „Ein Stück vom Besten“ bei der Fahnenweihe des Kriegervereins aufführte, berichtet der Vorsitzende Klaus Schönbrunn. Bei Gesprächen mit einem Vertreter des Landesverbands für Amateurtheater in Baden-Württemberg habe er zudem erfahren, dass die Theatergesellschaft Liptingen zu einem der ältesten Theatervereine im Land gehöre. Vor allem auf dem Land hätten die Bauern im Winter nach einer Beschäftigung gesucht, so Schönbrunn. Vielerorts hätten sich Sport- oder Musikvereine abgewechselt, in Liptingen entstand ein reiner Theaterverein, sagt er.

Neben dem aufwändigen Theaterstück, das am 5. und 6. Januar in der Schloßbühlhalle aufgeführt wird, ist für den April noch ein Festakt geplant. Alle Mitglieder sollen dazu eingeladen werden. „Da feiern wir uns selber“, sagt Schönbrunn und lacht. Unter anderem wird dort ein Film Premiere feiern, der derzeit entsteht. „Die Theatersaison, wie wir sie machen, wird mit der Kamera begleitet“, sagt er. Einblicke gibt es dann unter anderem in die Proben. Aber auch darin, was während des Auftritts hinter den Kulissen passiert.