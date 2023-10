Mehr als 200 Dienste stehen für die Mitglieder des Musikvereins Liptingen beim 32. Weinfest auf dem Plan. Das dreitägige Event, das vom 13. bis zum 15. Oktober in Liptingen steigt, kann der Verein mit eigenem Personal stemmen. Und die Verantwortlichen haben für den Samstagabend etwas Neues im Programm.

Mehr als 50 Mitglieder bauen das große Festzelt auf

„Die Vorbereitungen laufen gut“, sagt Christopher Klöck, der Vorsitzende des Musikvereins Liptingen. Nachdem das Weinfest im vergangenen Jahr zum ersten Mal in einem großen Festzelt stattgefunden hatte, konnte an den Abläufen noch das ein oder andere optimiert werden, berichtet er. Am Samstag wurde das Zelt aufgebaut, mehr als 50 der 80 aktiven Musiker packten dabei mit an.

Die Infrastruktur ist immer eine Herausforderung. Christopher Klöck

Das Zelt schließt an den Musikerschuppen an. Einen Stromanschluss gibt es zwar, aber was Wasser und Abwasser angeht, müssten für das Fest entsprechende Leitungen gelegt werden.

Gemütliche Atmosphäre ist dem Verein wichtig

Aufgebaut werden dann auch eine große Bar sowie eine Weintheke. Ein Zimmerer aus dem Verein habe diese gefertigt, „das ist urgemütlich“, sagt Klöck. Und genau das ist auch das Ziel: „Wir wollen es sehr gemütlich machen.“

Das Weinfest in Liptingen hat 2022 erstmals in einem großen Festzelt stattgefunden. (Foto: Musikverein Liptingen )

Dafür hofft der Vorsitzende auf gutes Wetter. Doch auch, wenn es kalt werden sollte, ist vorgesorgt. Zwei Heizungen stehen bereit. „Gäste können ihre Jacken an der Garderobe abgeben und haben es trotzdem warm.“

Am Samstag legt beim Weinfest erstmals ein DJ auf

Einheizen sollen auch die Live-Acts, die am Freitag- und Samstagabend auftreten werden. „Wir haben schon immer an allen drei Tagen Live-Musik gehabt“, sagt Klöck. Das war auch so, als das Weinfest noch in der Zimmereihalle war.

Wir gucken, dass wir von den Genres Abwechslung drin haben. Christopher Klöck

Am Freitag werden die Grabenland Buam, eine Volksmusik-Crossoverband, auftreten. Am ersten Abend ist auch für die Firmen, die sich mit einem Sponsoring am Weinfest beteiligen, etwas geboten. Sie konnten einen Tisch reservieren und werden bedient, berichtet Klöck.

Vor allem auf Wunsch der jüngeren Musiker ist für den Samstag ein DJ engagiert worden: DJ Fosco. Doch auch einen Special Act wird es geben. Und zwar Partyschlagersänger Markus Becker, dessen Hits wie „Das rote Pferd“, „Bierkapitän“ oder „Hörst du die Regenwürmer husten“, dem ein oder anderen bekannt sein dürften. „Ganz ohne Live-Musik wollten wir nicht“, sagt Klöck.

Platz für mehr als 1000 Besucher

Der Kontakt zu den Acts komme meist über Agenturen zustande. „Wenn man lange so Feste macht, hat man auch Kontakte, oder tauscht sich mit anderen Vereinen aus.“

Für die Partyabende wird es eine Abendkasse geben, neun beziehungsweise zehn Euro werden dort fällig. Zwar zählen die Security mitunter auch die Besucher. Klöck sagt aber: „Es braucht niemand Angst haben, dass er nicht rein kommt.“ Denn ins Zelt passen zwischen 1200 und 1500 Besucher.

Auf der Karte sind auch exklusive Weine

Ohne Eintritt geht der Sonntag, „der Blasmusiktag“ vonstatten. Neben drei Musikvereinen aus der Region wird auch „Oho die Blasmusik“ auftreten. Auf der Speisekarte steht dann unter anderem der traditionelle Burgunderbraten, aber auch mehr als 50 Kuchen und Torten werden im Angebot sein, berichtet Klöck. Für die Kinder wird es eine große Spielecke geben.

Und natürlich gibt es auch jede Menge Wein. Acht Weinspezialitäten aus Baden, fünf aus dem mediterranen Raum, dazu drei exklusive Weine aus Italien; rot, weiß und rose, zählt Klöck auf. „Das sind alles Weine, die man nicht unbedingt im Supermarkt bekommt.“

Nach dem Fest starten die Vorbereitungen fürs nächste Jahr

Das Festwochenende sowie den Auf- und Abbau kann der Musikverein komplett mit der Mitarbeit der Mitglieder stemmen. An die 80 Helfer stehen zur Verfügung. Mehr als 200 Dienste sind am Festwochenende eingeteilt. Am Montag, 16. Oktober, wird das Zelt dann wieder abgebaut.

Mehr als 40 Mitglieder haben Urlaub genommen, das zeigt den guten Zusammenhalt. Christopher Klöck

Lediglich die Security ist von extern, die Zusammenarbeit funktioniere aber seit Jahren gut. „Wir nehmen den Jugendschutz sehr ernst“, sagt Klöck. Es wird Einlasskontrollen geben. „Mit Muttizettel kommt man rein. In der Regel funktioniert das auch gut.“

Und nach dem Fest ist vor dem Fest. Denn etwa ein Jahr im Vorfeld müsse man sich bestenfalls um die Musikacts kümmern. „Dann geht es schon wieder an die Planungen“, sagt Klöck und lacht. Doch vorher hofft er auf ein gut besuchtes Weinfest in Liptingen.