Leonhard Störk GmbH ehrt Mitarbeiter

In einer festlichen Veranstaltung hat die Leonhard Störk GmbH das Jahr gebührend ausklingen lassen. Höhepunkt der Veranstaltung war laut Unternehmsmitteilung die Ehrung einiger langjährigen Mitarbeiter. Persönlich überreichte Udo Störk den Jubilaren Urkunden und Präsente als Zeichen der Wertschätzung.

Geehrt wurden für zehn Jahre Daniele Ziegler (Maurer) und Arkadiusz Marcin Konieczko (Maschinenführer). Für 30 Jahre wurde Leo Deis geehrt, der seither als LKW-Fahrer in der Firma arbeitet.

Eine besondere Ehre war die Verabschiedung von Robert Sigrist in den Ruhestand. Er war seit 2010 im Team tätig und ist nun zum 31. August wohlverdient in den Ruhestand ausgeschieden. Robert Sigrist leistete als Polier einen wertvollen Beitrag und glänzte durch sein umfangreiches Wissen im Bereich Brückenbau.Ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet wurde Ralf Bergmann, der über 40 Jahre im Betrieb als LKW-Fahrer tätig war