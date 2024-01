Bei Verkehrsteilnehmern haben sie teils für Unmut gesorgt, bei Hochwassergeschädigten in Norddeutschland wollen sie für gute Laune sorgen: Die Landwirte, die am Montag bei Emmingen-Liptingen gegen die Kürzungen der Ampel-Regierung protestiert haben, haben sich etwas einfallen lassen. Die Aktion findet Unterstützer, und so stocken am Dienstag ortsansässige Unternehmen den Betrag auf.

Teilnehmer spenden 2333 Euro

Am Protesttag war in Emmingen-Liptingen eine Verpflegungsstation aufgebaut. 2333 Euro sind dort zusammengekommen, berichtet Thomas Gamb, einer der Initiatoren der Spendenaktion, am Dienstagmorgen.

Vom Metzger über den Bäcker, Getränkehändler bis hin zum lokal ansässigen Gastronomen hätten sich viele Menschen eingebracht, freut er sich. Während der BLHV Kreisverband Stockach (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband) und der Bauernkreisverband Rottweil-Tuttlingen die Kosten für die Verpflegung übernehmen sollen, waren die Landwirte dazu aufgerufen, zu spenden.

Vom Hochwasser betroffene Höfe sollen Spenden bekommen

„Der Erlös geht an die Hochwassergeschädigten in Norddeutschland“, berichtet er. „Weil massiv auch Höfe betroffen sind, unter anderem das Futter nicht mehr verwendet werden kann, soll das Geld zielgerichtet an solche Höfe gehen, die um ihre Existenz kämpfen“, erklärt Gamb.

„Das ist natürlich ein kleiner Betrag im Verhältnis zu dem, was kaputt ist, aber wenigstens ein Zeichen.“ Über welche Organisation das dann geschehen soll, steht am Dienstag noch nicht fest.

Freuen sich, dass sie helfen können: David Braun (von links), Thomas Gamb, Bernd Schaz und Ulrich Diener haben die Spendenaktion organisiert. (Foto: Thomas Gamb )

Mit der Protestaktion rund um Emmingen-Liptingen zeigt sich der dortige Bauernverbandsortsvorsitzende zufrieden. Zu Kundgebung in der Mittagszeit seien viele Landwirte auch aus der Umgebung, beispielsweise Stockach, aber auch vom Heuberg und Spaichingen sowie Meßkirch gekommen.

„Das Miteinander war gut, insgesamt hat es wenig Unmut von Autofahrern gegeben, alle haben sich an die Spielregeln gehalten“, fasst er den Tag, der für ihn von 4.30 Uhr bis 22 Uhr ging, zusammen.

Liptinger Unternehmen legt 1000 Euro drauf

Kurze Zeit nach dem Gespräch hat er noch etwas Erfreuliches zu berichten: „Das Liptinger Unternehmen Metall-Stahlbau Adams hat noch 1000 Euro draufgelegt, dass wir die Schnapszahl von 3333 Euro haben“, berichtet er. Und es findet sich ein weiterer Unterstützer der Aktion. „Das Lohnunternehmen Zimmermann aus Emmingen gibt 777 Euro dazu und macht die 4000 Euro voll“, freut sich Gamb.