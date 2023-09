Am 23. Juni 2024 wird in Emmingen–Liptingen eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt. Grund: Mitte September des kommenden Jahres endet die vierte Amtszeit des derzeitigen Gemeindeoberhaupts Joachim Löffler. Und sie soll seine letzte sein.

Am 23. Juni wird gewählt

Der 14. September 2024 ist Löfflers letzter Tag im Rathaus; daraus errechnet sich aufgrund gesetzlicher Fristen der mögliche Korridor für die Wahl: zwischen dem 16. Juni und dem 11. August. Der Gemeinderat hat nun einstimmig den 23. Juni als Tag für die Bürgermeisterwahl festgelegt.

Damit wird der Juni in Emmingen–Liptingen zum Wahlmonat, denn bereits am 9. Juni finden die Kommunal– und Europawahlen statt. Die Sommerferien, die Ende Juli beginnen, will man wiederum nicht nutzen, auch nicht das zweite Juli–Wochenende, an dem in der Regel das Liptinger Dorffest stattfindet. Also läuft alles auf den 23. Juni hinaus.

Ein möglicher zweiter Wahlgang würde dann zwei Wochen später, am 7. Juli, folgen, falls es im ersten Urnengang keinen Sieger gegeben sollte. Dann greift zudem die neue Gesetzeslage, nach der es eine Stichwahl zwischen den beiden vorne liegenden Bewerbern im Wahlgang gibt. Neue Kandidaten sind dann ausgeschlossen.

Besoldung soll nach Entgeltgruppe A16 erfolgen

Nachdem der Gemeinderat die Vorgehensweise nun festgelegt hat, wird die Verwaltung die Ausschreibung vorbereiten. Der Text wird auch den Hinweis auf das Gehalt einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters enthalten; die Eingruppierung liegt in der Entgeltgruppe A16.

Das richtet sich nach der Gemeindegröße (zwischen 2000 und 5000 Einwohnern; hierbei liegt Emmingen–Liptingen am oberen Rand), könnte allerdings ist einer ersten Amtsperiode auch A15 bedeuten. Allerdings will sich die Kommune in der Ausschreibung attraktiv darstellen und legt sich gleich auf die Gruppe A16 fest.

Zweiter Bürgermeister nach Fusionierung der Ortsteile

Joachim Löffler, Jahrgang 1960, ist seit 1992 Schultes in Emmingen–Liptingen und war zuletzt 2016 wiedergewählt worden. Er ist erst das zweite Gemeindeoberhaupt der beiden 1973 fusionierten Orte Emmingen und Liptingen und war in dieser Eigenschaft Nachfolger von Peter Dreher. Die Wahl im Spätsommer 2024 wird für Emmingen–Liptingen einschneidend sein, denn dann starten ein neuer Schultes und ein neu gewählter Gemeinderat gemeinsam in die Zukunft.