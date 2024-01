Ein Investor will in Liptingen acht Doppelhaushälften bauen. Mit dem Bau soll dieses Jahr begonnen werden. Für Interessenten wird es zeitnah einen Bürocontainer vor Ort geben, wo sie sich über das Vorhaben informieren können.

„Wir wollen vor allem für junge Familien bauen, daher schauen wir, dass sich die Preise im Rahmen halten“, sagt Dieter Willmann, Geschäftsführer der Baden Projekt GbR. Pro Haus veranschlagt die Firma 337.500 Euro. Schlüsselfertig, wie Willmann versichert.

Preis wird notariell garantiert

Der Preis wird notariell garantiert. „Somit haben die Familien die Sicherheit, dass keine weiteren Kosten zusätzlich und überraschend entstehen.“

Haus- und Medienanschlusskosten sowie die Kosten für die Einmessung für das Katasteramt - summa sumarum etwa 10.000 Euro - kommen allerdings noch dazu.

Damit die Häuser, die auf acht Grundstücken mit Größen zwischen rund 240 bis 304 Quadratmetern liegen und etwa 104 Quadratmeter Wohnfläche haben, zu diesem Preis angeboten werden können, gibt es eine Besonderheit. Der Grund gehört der Erzdiözese Freiburg.

Familien erhalten pro Kind einen Rabatt von 20 Prozent. Dieter Willmann

Heißt, die Käufer erwerben nicht das Grundstück, sondern zahlen eine Erbpacht. Diese läuft 99 Jahre und beträgt beim kleinsten Grundstück anfänglich 115 Euro pro Monat. „Familien erhalten pro Kind einen Rabatt von 20 Prozent“, so Willmann.

Ein weiterer Punkt, um hohe Kosten zu vermeiden, ist, dass man auf einen Keller verzichtet. Stattdessen gibt es eine Aluminiumhütte, die als Stauraum dient. Wer dennoch einen Keller möchte, bekommt diesen auch. Gegen einen Aufpreis von etwa 30.000 Euro.

Gebaut im Jugendstil südlich der Elmenstraße

Gebaut werden die Häuser im Jugendstil zwischen dem Fürstenbühler Weg und der Schlehenstraße, also südlich der Elmenstraße im Baugebiet „Im Brühl III“.

Begonnen werden soll im Juni dieses Jahres. „Der Generalunternehmer fängt allerdings erst an, sobald vier Häuser verkauft sind.“

Baucontainer für Vor-Ort-Gespräche

Damit sich Interessierte über das Bauvorhaben und die Finanzierung kundig machen können, wird Ende Januar ein Bürocontainer auf den Grundstücken platziert. Ein Bauschild steht bereits.

Neben diesem Vorhaben plant die Firma Baden Projekt GbR, die mit der Weisenburger Bau GmbH kooperiert, weitere Projekte dieser Art, ebenfalls noch in diesem Jahr: acht Doppelhaushälften in Schwandorf sowie vier Doppelhaushälften und drei Reihenhäuser in Bad Saulgau.