Ein Wettbewerb bringt vor drei Jahrzehnten alles ins Rollen. Die Freunde Sven Gnirss, Mike Imwinkelried, Ralf Schmid, Thomas Schmal und Andreas Kästle nehmen dafür „Welche Farbe hat die Welt“ von Drafi Deutscher auf. 30 Jahre später sind „Hearts on Fire“ um ein Bandmitglied gewachsen und auf Jubiläumstour. Genug haben sie noch lange nicht.

Shirt in Anlehnung an die Flippers

Es ist ein lauer Sommerabend auf dem Oberwasserburger Hof in Emmingen–Liptingen. Dort, idyllisch und abgelegen, probt die Band seit gut 20 Jahren. Bassist Ralf Schmid trägt ein schwarzes T–Shirt. Darauf steht: „40 Jahre die Flippers“ — das ist allerdings rot durchgestrichen. Darunter zu lesen ist: „30 Jahre Hearts on Fire“. Es ist ein Shirt anlässlich des Bandjubiläums.

Mit Video für Wettbewerb geht alles los

Schon seit mehr als 30 Jahren sind die fünf Männer befreundet. Alle sind im Trachtenverein in Emmingen, alle machen Musik. „Es gab damals einen Wettbewerb einer Bank. Wir haben gesagt, wir machen ein Video“, erinnert sich Sven Gnirss. Er ist der Schlagzeuger der Band.

Ein Screenshot der ersten Aufnahme: "Welche Farben hat die Welt" nimmt die Band Hearts on Fire für einen Wettbewerb auf. Den gewinnt sie zwar nicht, dafür sind die Musiker noch heute zusammen. (Foto: Linda Seiss/Hearts on Fire )

Auf seinem Laptop öffnet er eine Datei. Zu sehen — und zu hören — sind die damals Jugendlichen. Alle im karierten Hemd. Andreas Kästle spielt schon damals das Keyboard. Statt Bass und Gitarren sind noch Trompete und Tenorhorn im Einsatz. Die Stimmen noch deutlich höher als heute. Die Pergola auf dem Hof, die steht noch immer.

Nach kleineren Gigs folgen Auftritte auf dem Heuberg

Nach dem Video und weiteren Proben legen die Eltern der Musiker zusammen, um eine Anlage zu kaufen. Ein Teil dieser Technik ist noch heute im Einsatz. Es folgen Auftritte bei Polterabenden und kleineren Festen im Ort. „Das war noch ganz klein, wir haben nur ein paar Lieder gespielt“, erinnert sich Gnirss. Ein frühes Highlight war für die Band ein Auftritt bei einem Zeltlager der Trachtenjugend in Niedereschach, 1996. „Es hat uns Spaß gemacht und aufgrund dieser ersten Erfolge haben wir weitergemacht“, sagt der Schlagzeuger.

Ein Bandfoto von Hearts on Fire mit Emmingen im Hintergrund. Damals war Arno Gnirss (Zweiter von rechts) als Techniker mit dabei. (Foto: Hearts on Fire )

Als weitere Meilensteine nennen die Männer unter anderem einen Auftritt als Zwischenact beim Trossinger Honerklang. „Dort sind wir 1997 aufgetreten, um einen Namen zu bekommen“, sagt Gnirss. In den Jahren 2000 bis 2007 folgen viele Auftritte der Rockband auf dem Heuberg und im Donautal.

Live–Bands waren gefragt. Früher ist man auf den Tanz gegangen. Ralf Schmid

Dann folgt eine Zeit, in der DJs gefragt sind, schildern die Musiker. Sie gehen offen an den Generationswechsel heran, stellen sich breiter auf und bedienen neben Rockmusik auch deutschen Schlager. „HoF Buaba“ entsteht Mitte der 2010er–Jahre.

Herz schlägt für den Rock

„Das war naheliegend, zum einen wegen des Bezugs zum Trachtenverein, zum anderen auch mit Blick auf unseren Probenort“, sagt Gnirss. „Wir spielen ein anderes Repertoire und treten mit Lederhosen auf“, erklärt er. „Aber unser Herz schlägt schon für den Rock“, sagt Thomas Schmal. Er ist einer der Sänger und spielt Gitarre.

„Für uns war immer ganz wichtig, dass wir Spaß haben an der Musik“, so Schmal. Die anderen nicken. Den Spaß an der Musik hat auch Yuliia Chilikina. Sie ist seit fünf Jahren Sängerin der Band. „Sie war Au Pair bei einem Kollegen aus dem Musikverein“, erinnert sich Schmid. Weil die Ukrainerin Gesangslehrerin gelernt hatte, habe er gefragt, ob sie nicht in der Band singen will.

Ich kann mich noch erinnern. Ich bin nach Hause gekommen und dann sagte er zu mir, dass ich um 20.30 Uhr Bandprobe habe. Yuliia Chilikina

Die Chemie stimmte, aus fünf Hearts on Fire wurden sechs. Der Name entstand übrigens im Englischunterricht. In einem Buch der sechsten Klasse habe es einen Comic gegeben, in dem die Frage gestellt wurde: „Have you seen the hearts on fire film yet?“, sagt Gnirss (Hast du den Film Hearts on Fire schon gesehen?). „Das blieb im Kopf.“

Hearts on Fire mit Ralf Schmid (von links), Yuliia Chilikina, Sven Gnirss, Mike Imwinkelried, Andreas Kästle und Thomas Schmal vor einem Auftritt. (Foto: Hearts on Fire )

Die Hüttengaudi 2018 war dann der erste Auftritt zu sechst. „Im Schnitt spielen wir vier bis sechs Gigs im Jahr“, sagt Mike Imwinkelried. Er ist ein weiterer Sänger und spielt Gitarre. Geprobt wird meist alle zwei Wochen. „Vor Auftritten auch wöchentlich“, ergänzt Gnirss. „Gigs sind die Motivation zu proben“, sagt Schmal und lacht.

Ein Lied bereitet der Band Gänsehaut

Dass die Band in ihrer Stammbesetzung nach 30 Jahren noch zusammen ist, ist für die Mitglieder von Hearts on Fire keine Überraschung. „Uns verbindet mehr als die Musik“, sagt Schmal. „Man lernt auch zu schätzen, was es für eine Bedeutung hat, 30 Jahre miteinander zu spielen. Das schweißt zusammen“, sagt Imwinkelried. „Andere haben das versucht, und nicht geschafft“, so Schmid.

Mike Imwinkelried, Yuliia Chilikina, Sven Gnirss, Thomas Schmal, Andreas Kästle, Ralf Schmid sind als Hearts on Fire unterwegs. Stops ihrer Tour sind demnächst in Fridingen und Tuttlingen. (Foto: Hearts on Fire )

Und es gibt ein Lied, das den Bandmitgliedern jedes Mal Gänsehaut bereitet, wenn sie es spielen. Dafür geht es einige Meter weiter in den Proberaum von Hearts on Fire. Auf mehreren Bildschirmen tauchen die Noten auf. Gnirss nimmt hinter dem Schlagzeug Platz. Schmid schnallt sich die Bassgitarre, Schmal und Imwinkelried ihre Gitarren um die Schultern. Chilikina positioniert sich hinter dem Mikrofon.

Highlight auf dem Canstatter Wasen

Die ersten Töne erklingen, Schmal beginnt zu singen: „Wo sind diese Tage, an denen wir glaubten, wir hätten nichts zu verlieren.“ Es ist „Altes Fieber“ von den Toten Hosen. „Das passt einfach auch zu unseren 30 Jahren, zu unserer Freundschaft und der Musik“, sagt Imwinkelried.

Wir können uns nicht vorstellen, dass das auseinander geht. Mike Imwinkelried

Denn: „Jeder Auftritt schreibt seine eigene Geschichte. Wir haben schon viel zusammen erlebt“, schildert Schmal. Ein Auftritt, der besonders in Erinnerung blieb, war der erste Ostertanz in Mühlheim, erzählt Gnirss. „Das war Anfang der 2000er, die Leute sind Schlange gestanden, um uns zu sehen. Es war ausverkauft.“

Da haben wir uns gefühlt wie Superstars. Sven Gnirss

Doch das Bandhighlight folgt im Frühjahr dieses Jahres. Ein Auftritt auf dem Canstatter Wasen. „Wir hatten mittags schon eine Session gespielt, die so nicht geplant war, und waren dann voll motiviert am Abend vor 3500 Leuten zu spielen, die voll abgegangen sind“, berichtet Chilikina. „Wir wollen gute Musik machen, die Leute sollen Spaß haben und der Funke muss überspringen, und das war der Fall“, sagt Imwinkelried.

Das Highlight für die Band war der Auftritt beim Canstatter Wasen im Frühjahr dieses Jahres. (Foto: Hearts on Fire )

Den Spaß wollen Hearts on Fire auch noch ein paar Jahre haben. „Wir hoffen, dass wir gesund bleiben. Und dann gehen wir das Goldene Bandjubiläum an“, sagt Schmid.