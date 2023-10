Gold für Verena Keller, Roland Keller und Dominik Wlcek

Zum Finale des BaWü-Cups luden die Mitglieder der TG Tuttlingen, Abteilung Inline Sport ein. Austragungsort war die Schulstraße mitten in Emmingen, wo auch zahlreiche Zuschauer den Straßenrand säumten und die Inline Sportler anfeuerten. Bei sonnigem, herbstlichen Wetter waren zwei Durchgänge mit jeweils 32 Toren zu durchfahren. Insgesamt waren 76 Läufer am Start. 17 Teilnehmer, davon erstmals auch sieben Youngster der TG nahmen am Slalom teil und erzielten durchweg sehr beachtliche Erfolge: Altersklasse U8w/m (Jg. 2010/11): Lisa Maurer Platz drei, Samana Hermann (4.), Soleil Nobile (5.) ‐ U8/m Paul Hermann Platz drei. U10w/m: Amelie Berger (5.), Celine Krantz (8.), Luis Burghardt Platz drei.

Die Nachwuchssportler der TG Tuttlingen hatten sich bestens auf das Finalrennen vorbereitet und holten sich vier Podestplätze. U12/w: Esther Mollard (4.). U14/w: Verena Keller Platz eins und Leona Amanatidis Platz drei. U16/w: Alisa Amanatidis (4.). U18w/m: Karin Keller Platz zwei und Roland Keller Platz eins. Über einmal Silber und zweimal Gold für die Keller-Geschwister freuten sich die Eltern als Hauptorganisatoren des Rennens sehr. Leona Amanatidis sicherte sich in ihrer Altersklasse souverän Bronze, ihre ältere Schwester Alisa schrammte trotz Sturz nur knapp am Podest vorbei.

Eigens für das Heimrennen haben sich die Studenten und Routiniers unter den TG Sportlern (außer Elea Börsig, die derzeit ihr Auslandssemester in Japan absolviert) auch zum Finale gemeldet und haben trotz Trainingsrückstand hervorragende Platzierungen eingefahren. Dominik Wlcek (U21/m) holte sich sensationell Gold und auch Moritz Doms (Aktive/m) sicherte sich hinter dem Weltcup-Gesamtsieger 2022, Jörg Bertsch, die Silbermedaille. Lisa Schmid (Aktive/w) verlor den angepeilten Podestplatz durch einen Sturz im ersten Durchgang und wurde fünfte. Im zweiten Durchgang zeigte sie ihr Können und hatte nur 25/100s Abstand auf die Bestplatzierte Mona Heller.

Durch die hervorragenden Platzierungen der TG Läufer wurden diese in der Gesamt-Cup-Wertung der Vereine über insgesamt sieben Rennen (Nagold, Unterlenningen, Degmarn, Winnenden, Neidlingen, Steinenbronn und Emmingen) mit dem dritten Platz belohnt.

Platz eins ging an die Sportler des SC Vöhringen, den zweiten Platz holte sich der SV Winnenden.

Vorab beim Skitty-Race zeigten die Youngster der TG Tuttlingen im Geschicklichkeitsparcours ihr Können im Vergleich mit den anderen Kids aus den angereisten Vereinen aus Baden-Württemberg. Neun Podestplätze über alle Altersklassen waren die „Ausbeute“ und bestätigten die überaus gute Nachwuchsarbeit der Trainer Hanspeter Merk und Benoit Mollard. U7m/w: Paul Hermann (1.), Soleil Nobile (3.), Sina Vogler (4.), Melina Maurer (5.), Nora King (6.). U8w: Lia Maurer (1.), Samana Hermann (2.), Donna Nobile (3.). U9m/w: Luis Burghardt (1.), Amelie Berger (1.). U10w: Lisa Vogler (2.), Celine Kranz (4.). U11w: Lara King (1.), Esther Mollard (2.).