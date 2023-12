Exakt 3.356.366 Euro und 13 Cent fordert die Stadt Tuttlingen von der Gemeinde Emmingen-Liptingen als Beitrag zur Sanierung der beiden Gymnasien. Mit dieser Summe ist die Doppelkommune der „Spitzenreiter“ unter den Umlandgemeinden, wie Bürgermeister Joachim Löffler mit einem leicht gequälten Lächeln jetzt im Gemeinderat erklärte. Allerdings haben er und das Gremium die Hoffnung, diese Summe noch reduzieren zu können.

Gutachten soll Forderungen Tuttlingens unter die Lupe nehmen

Emmingen-Liptingen schließt sich der Initiative von Kommunen an, die ein gemeinsames Rechtsgutachten in Auftrag geben, um die Forderung aus der Kreisstadt rechtlich zu prüfen. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Das Gutachten soll bis zum Frühjahr vorliegen; für Ende März 2024 rechnet Löffler dann mit einer Entscheidung seines Gemeinderats.

„Ein Stück weit erschreckend“ sei die Summe, die die Nachbarstadt von Emmingen-Liptingen fordert, weil aus den beiden Ortsteilen viele Schülerinnen und Schüler die zwei Gymnasien OHG und IKG besuchen. Mit der Einbeziehung reagiert die Stadt auf ein höchstrichterliches Urteil, nach dem solche Schulstandorte mit Umland-Bedeutung eben dieses Umland zu Sanierungskosten heranzieht.

Summe muss nicht komplett eingefordert werden

Und das wären nach aktuellem Stand eben jene knapp 3,6 Millionen Euro - allerdings geht Löffler noch davon aus, diese Summe deutlich zu reduzieren. So gebe es Spielraum in den Verhandlungen mit Tuttlingen; auch das Regierungspräsidium (RP) - Rechtsaufsicht der Stadt - zwinge diese nicht, die mögliche Summe komplett einzufordern.

Mehrere Kritikpunkte

Löffler wie auch einige Mitglieder des Gemeinderats üben in diesem Zusammenhang Kritik an der bisherigen Regelung des Themas in der Landeshauptstadt - so entziehe sich die Regierung in Stuttgart „ihrer Pflicht und Schuldigkeit“ (Löffler), wenn es um die Bezuschussung von Schulsanierungen gehe.

Eben daher geht es im Gutachten der Gemeinden nicht nur um das rechtliche Verfahren, sondern sogar um verfassungsrechtliche Fragestellungen - schließlich ist das Land Trägerin des Schulwesens.

Zudem stören sich die Mitglieder des Gemeinderats daran, dass sie - wenn sie schon zahlen müssen - nicht an den Planungen beteiligt gewesen, ja, nicht einmal informiert worden seien.

Und Martina Auchter dachte noch ein Stück weiter zurück: Die Tuttlinger Gymnasien seien schon Ende der 1990er-Jahre sanierungsreif gewesen - damals wäre der Aufwand, sie auf den neuesten Stand zu bringen, deutlich geringer gewesen als heute, da mehr als 70 Millionen Euro anfallen. Von denen Emmingen-Liptingen jetzt einen Teil schultern soll.

Muss Gemeinde zahlen, müssen eigene Projekte gestrichen werden

Für die Gemeinde wäre das, sollte die Summe in voller Höhe zu zahlen sein, ein herber Schlag, der den gesamten Haushalt auf den Kopf stellen kann - es müssten Projekte gestrichen oder geschoben werden, erläuterte der Bürgermeister.

Und die Tuttlinger Schul-Rechnung ist nicht die einzige, die seine Gemeindekasse belasten wird: Auch die Stadt Mühlheim fordert von Emmingen-Liptingen eine Beteiligung an der Sanierung ihrer Realschule, die ebenfalls überregional bedeutsam ist. Allerdings ist die Summe, die nach Mühlheim fließen soll, deutlich geringer: Geht es im Fall von Tuttlingen um eine siebenstellige Zahl, sind’s hier gerade mal 4664 Euro. Plus 54 Cent.