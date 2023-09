Eine Gasexplosion hat ein Haus am Rand von Liptingen am Mittwochvormittag schwer beschädigt. Aus bisher unbekannten Gründen kam es gegen 10 Uhr in der Küche zu der Explosion. Eine ältere Bewohnerin, die sich in der Küche befand, blieb zum Glück unverletzt.

Vermutlich defektes Gerät

Was die Ursache für den Vorfall war, ist bisher nicht bekannt. Die Feuerwehr vermutet ein defektes Gerät in der Küche, am wahrscheinlichsten der Herd. Die Explosion sei massiv gewesen, sagt Andreas Hand, Pressesprecher der Feuerwehr Tuttlingen, die unterstützend für die Feuerwehr Emmingen-Liptingen vor Ort war.

Wegen eines defekten Geräts in der Küche kam es in Liptingen vermutlich zu einer Gasexplosion. (Foto: Rüdiger Daus )

Der Schaden sei beträchtlich. In der Küche ist ein Riss in der Wand zu sehen, eine Tür wurde herausgerissen, die Wände wurden um mehrere Zentimeter verschoben.

Bei einer Gasexplosion in einem Haus in Liptingen wurden Wände verschoben und Türen herausgerissen. (Foto: Rüdiger Daus )

Fraglich, ob die Mauern halten

Baufachberater seien hinzugezogen worden „und zu dem Schluss gekommen, dass das Gebäude vorerst nicht betreten werden darf“, so Hand. Ein Statiker müsse noch klären, ob die Mauern halten. Die ältere Frau und weitere Bewohner konnten in einem Nachbargebäude unterkommen.

Das betroffene Haus befindet sich am nördlichen Ortseingang von Liptingen. Es steht auf dem Gelände eines früheren Autohauses mit Tankstelle.