Fast 600 Flüchtlinge sind dem Landkreis Tuttlingen bis Ende Oktober zugewiesen worden. Diese müssen irgendwo untergebracht werden. Auch in Emmingen-Liptingen, wo man derzeit allerdings mit 60 Personen im Minus ist. Daher muss dringend neuer Wohnraum her.

Eigentlich würde die Gemeinde die Flüchtlinge so wie bislang auch dezentral in eigenen oder angemieteten Wohnungen unterbringen. Doch es fehlt an Angeboten, wie in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung erneut betont wurde.

Aber wir werden nichts unversucht lassen. Patrick Allweiler

Zwar wolle man im Mitteilungsblatt erneut einen Aufruf starten, berichtet Hauptamtsleiter Patrick Allweiler im Nachgang der Sitzung, doch er sagt auch: „Die Hoffnung ist nicht allzu groß.“

Schließlich habe man die Bevölkerung schon mehrfach aufgerufen, freien Wohnraum zu melden. Wer das bislang nicht getan habe, werde es wahrscheinlich auch jetzt nicht tun. „Aber wir werden nichts unversucht lassen.“

Krisengespräch mit dem Landrat

Die Alternative wäre, dem Landkreis ein Grundstück für den Bau einer Container-Gemeinschaftsunterkunft für etwa 50 Personen zur Verfügung zu stellen.

Nicht zuletzt, weil die Bürgermeister bei einem Krisengespräch mit Landrat Stefan Bär Mitte Oktober darauf hingewiesen worden sind, dass in den Kommunen, in denen die entsprechende Aufnahmequote nicht erfüllt ist, dringend daran gearbeitet werden muss, eine solche zu realisieren, heißt es in der Sitzungsvorlage.

60 Personen zu wenig untergebracht

Dazu gehört eben auch die Gemeinde Emmingen-Liptingen. Aktuell habe man 70 Flüchtlinge untergebracht, sagt Allweiler. Aber nicht alle werden vom Landratsamt anerkannt, weil sie zwischenzeitlich eine Arbeit haben. Der Maßstab ist die sogenannte Rot-Grün-Liste. Und dieser zufolge ist die Doppelgemeinde 60 Flüchtlinge im Minus.

Daher ist die Container-Gemeinschaftsunterkunft nun eine diskutierte Option. Gerüchte, dass dort bis zu 300 Flüchtlinge untergebracht würden, sind „natürlich Unsinn“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Zweigeschossige Container für 50 Personen

Bei den zweigeschossigen, aneinandergereihten Containern würde man Platz für 50 Personen schaffen. Derzeit wird laut Allweiler geprüft, wo dieser Standort sein könnte.

„Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo das denkbar wäre.“ Die Gemeinde habe einige Grundstücke, müsse aber mit dem Kreis noch abklären, welche Vorgaben ein Grundstück erfüllen muss.

Auch Standorte im Gewerbegebiet seien eine Option. Zwar sei dort grundsätzlich das Wohnen nicht erlaubt, eine Gesetzesänderung ermögliche aber die Ausnahme für die Unterbringung von Flüchtlingen. Der Vorteil: Die Flächen dort sind groß genug für den Bau einer Containerunterkunft.

Nicht immer hinterherkinken

So oder so wäre es wichtig, dass die Gemeinde bei dem Thema Flüchtlingsunterbringung nicht immer hinterherhinke.

Denn auch wenn es aktuell im Kreis Tuttlingen offenbar noch keine Option ist, kommunale Hallen zu beschlagnahmen, wie es in anderen Kreisen gemacht wird, „müssen Gemeinden, die eben ihre Quote nicht erfüllen, unter Umständen auch solche Themen durchdenken“, heißt es in der Sitzungsvorlage.