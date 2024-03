Florian Kienzler will Bürgermeister in Emmingen-Liptingen werden.

Noch bevor das Amt überhaupt ausgeschrieben ist und die Bewerbungsfrist begonnen hat, wirft Florian Kienzler seinen Hut in den Ring. Er will neuer Bürgermeister von Emmingen-Liptingen werden. Die Zeit bis zum 6. April, dem offiziellen Bewerbungsbeginn, nutzt er schon einmal, um sich den Bürgerinnen und Bürgern vorzustellen.

Das wichtigste ist, dass man auf die Bürgerinnen und Bürger zugeht und sich die Themen bei ihnen abholt, die nicht ohnehin schon bekannt sind. Florian Kienzler

Daher habe er sich auch entschieden, sein Vorhaben so früh bekanntzugeben. Er kommt gerade aus Emmingen-Liptingen. Denn am Donnerstag stellte er sich auf dem Markt in Emmingen erstmals vor. „Die Begegnungen waren gut“, freut er sich.

Das macht aus Kienzlers Sicht einen guten Bürgermeister aus

Sich selbst beschreibt Kienzler als Familienmensch. Er sei sehr offen und quirlig. „Mir ist es wichtig, etwas anzupacken.“ Er stehe für eine aktivierende Kommunalpolitik und wolle Beteiligungsmöglichkeiten schaffen. Ihm ist es wichtig, alle einzubeziehen und ein offenes Ohr zu haben. Authentizität, politisches Gespür und Fleiß sind aus seiner Sicht drei Eigenschaften, die einen guten Bürgermeister ausmachen.

Wird er Bürgermeister, will er umziehen

Ende vergangenen Jahres habe er sich erstmals mit seiner Familie die Gemeinde angeschaut. Es folgten weitere Besuche, beispielsweise beim Neujahrsempfang und an der Fasnet. „Emmingen-Liptingen ist eine sehr lebenswerte Gemeinde, es gibt gute Arbeits- und Lebensbedingungen, sie liegt in einer tollen Landschaft“, sagt Kienzler.

Wichtig sei ihm aber auch eine gute Vereinsstruktur, um im Falle einer Wahl mit seiner Familie auch Anschluss finden zu können. Denn sollte er die Wahl gewinnen, „wollen wir definitiv in die Gemeinde ziehen“, sagt er.

Florian Kienzler mit seiner Frau Carina und den beiden Kindern Christopher Finn und Carlotta Felia. (Foto: Jessica De Luca von Picture People )

Ein weiterer Grund, warum er in Emmingen-Liptingen Bürgermeister werden will: Die Strukturen passen, es gebe eine gute Verwaltung und er habe den Eindruck, dass der Gemeinderat etwas bewegen will. „Die Gemeinde ist gut aufgestellt, man hat Gestaltungsspielraum. Sehr wichtig ist auch, dass man nicht nur Schulden verwalten muss, sondern auch etwas tun kann“, sagt er.

Schon lange das Ziel: Bürgermeister werden

Der Gedanke, Bürgermeister werden zu wollen, begleitet den 40-Jährigen schon lange Zeit. „Mein Vater war 25 Jahre stellvertretender Bürgermeister“, berichtet er. Doch nach der Schule schlug er erst einmal einen anderen Weg ein. Denn eine seiner Leidenschaften ist die Musik.

Zur Person Das ist Florian Kienzler Florian Kienzler ist am 28. Juli 1983 geboren und in Gütenbach (Schwarzwald-Baar-Kreis) aufgewachsen. Mit seiner Ehefrau Carina hat er zwei Kinder, Christopher Finn und Carlotta Felia, und lebt derzeit noch im Schwarzwald-Baar-Kreis. Sein Abitur machte er an der Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen. Auf das Studium der Germanistik und Anglistik in Freiburg, was er mit dem ersten Staatsexamen beendete, folgte das Studium Public Management an der Hochschule in Kehl. Seit 2021 ist er Hauptamtsleiter der Gemeinde Königsfeld (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Lehrbeauftragter an der Badischen Gemeindeverwaltungsschule Villingen sowie der Hochschule Kehl. Bis 2022 war er der Vorsitzende der Narrengesellschaft Gütenbach. Dort war er auch von 2016 bis 2021 Gemeinderat. Er spielt gerne Waldhorn, unter anderem bei der Stadtharmonie Villingen und bei ORSO Freiburg (Rock Symphony Orchestra Freiburg). Zudem ist er DFB-Schiedsrichter und Schiedsrichterassistent bis zur Verbandsebene.

„Da ich ziemlich stark in der Region verwurzelt bin, kam Orchestermusiker nicht infrage“, sagt er. Also entschied er sich für Lehramt - Musik und Englisch. Das mit der Schulmusik war dann aber doch nicht das, was er sich vorstellte, also schwenkte er auf Germanistik um.

Erfahrung im Fußball soll im Amt helfen

Zu dieser Zeit entdeckte er ein Hobby für sich, das ihm auch als Bürgermeister nutzen kann. Kienzler spielte bei der dritten Mannschaft in Gütenbach Fußball. Die wurde dann aber aufgelöst, „für die zweite Mannschaft war ich zu schlecht, wurde nur pro forma eingewechselt“, sagt er. „Dann habe ich mich dazu entschieden, Schiedsrichter zu werden.“

„Man lernt, ruhig zu bleiben, Entscheidungen zu fällen und diese konsequent durchzuziehen und sich durchzusetzen“, nennt Kienzler als Beispiel. Zudem moderiere man hitzige Situationen und bewahre den Überblick, was auch bei Diskussionen im Gemeinderat von Vorteil sein könne. Und auch Fingerspitzengefühl sei sowohl als Schiri als auch als Bürgermeister gefragt.

So kommt er nach Emmingen-Liptingen

2016 wurde er dann Gemeinderat in Gütenbach. Und durch diese Tätigkeit rückte die Sache mit dem Bürgermeister wieder in den Fokus. Denn er wird darauf aufmerksam, dass es den Studiengang Public Management in Kehl gibt.

Ich bin dann mit dem Ziel nach Kehl gegangen, irgendwann Bürgermeister zu werden. Florian Kienzler

„Wenn man etwas bewegen will, muss man einfach an die Spitze. Und mich reizt, dass man als Bürgermeister die Aufgaben der Bürger meistert.“

Florian Kienzler ist Hauptamtsleiter in Königsfeld und möchte Nachfolger von Joachim Löffler werden. (Foto: Lisa Rapp )

Nach dem Studium wollte er aber erst einmal Berufserfahrung sammeln. Seit 2021 ist er Hauptamtsleiter in Königsfeld. „Als mein Chef dann gesagt hat, dass er nochmal kandidiert, habe ich eben nach geeigneten Gemeinden gesucht.“ Und die hat er mit Emmingen-Liptingen gefunden.

Diese Themen würde er mit als erstes angehen

Ein Thema, das er im Falle einer Wahl mit als erstes angehen würde, sei der Schulträgerlastenausgleich mit Tuttlingen, „weil es für die Gemeinde große finanzielle Auswirkungen hat“. Ein weiterer Punkt sei die Stärkung des Ehrenamtes. „Da macht die Gemeinde bestimmt auch schon viel, aber das muss man immer mal wieder anschauen und das wäre mir als Bürger wichtig“, sagt er. Auch das Feuerwehrhaus in Liptingen sowie das Thema Kinderbetreuung benennt er als Themen. Und die Weiterentwicklung der Gewerbegebiete. „Da muss man schauen, was möglich ist in Sachen Flächennutzungsplan.“

Doch bis zur Wahl vergehen noch einige Wochen. Die will Kienzler für den Wahlkampf nutzen. Und für diesen hat sich Kienzler ein Ziel gesetzt: „Bis zur Kandidatenvorstellung will ich an jeder Haustür gewesen sein.“