Filmreife Szenen spielten sich am Dienstag in Emmingen-Liptingen ab.

Der Mann war uneinsichtig

Ein junger Mann fuhr gegen 13.30 Uhr mit einem lilafarbenen BMW auf der Hauptstraße in Emmingen in Richtung Donaustraße. Trotz der vielen Kurven überholte er dort ein weißes Auto. Kurz darauf hielt er auf dem Gelände der dortigen Tankstelle an. Ein 42-jähriger Anwohner hatte das Überholen beobachtet und sprach den jungen Mann darauf an.

Dieser ging laut Polizei sofort auf den 42-Jährigen los. Zwischen beiden Männern kam es zur Rangelei, der BMW-Fahrer wollte den Älteren mit einem aufgehobenen Holzstück schlagen. Der Mann konnte den Schlag aber abwehren. Schließlich flüchtete der BMW-Fahrer mit seinem Wagen.

Anwohner rufen die Polizei

Anwohner hatten zwischenzeitlich die Polizei verständigt. Die suchte ihn und entdeckte den BMW abgestellt an der Abzweigung der Bundesstraße 523 nach Seitingen (Landesstraße 432) bei Wurmlingen. Das Auto wurde sichergestellt, vom Fahrer fehlte jede Spur.

Die Ermittlungen ergaben, dass der nicht zugelassene BMW vermutlich von einem 24-jährigen Mann aus Tuttlingen gefahren wurde, dem Sohn der Fahrzeugbesitzerin. Zur weiteren Klärung sucht die Polizei nun Zeugen, insbesondere den Fahrer des weißen Autos, der vom BMW-Fahrer in Emmingen überholt worden war. Die Polizei ist unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu erreichen.