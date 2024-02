Der Gemeinderat Emmingen-Liptingen hat Eckpunkte der Ferienbetreuung gebilligt und das Verfahren neu geregelt. Hintergrund ist, dass das mehr als zehn Jahre alte Angebot immer mehr in Anspruch genommen wird. Im Rat stellte Beatrix Müller vom Team Verlässliche Grundschule die Neuerungen vor. Sie und die anderen Betreuerinnen hatten den Antrag zur Strukturierung der Ferienbetreuung vorgelegt.

So wird die Ferienbetreuung nur noch für Kinder der Grundschule angeboten, nicht mehr um auswärtige Schüler, die schon auf weiterführenden Schulen gehen. Am Anmeldeverfahren möchte die Verwaltung für das gesamte Jahr festhalten. Die Anmeldung ist verbindlich; eine kostenlose Abmeldung ist nicht möglich. Der Beitrag wird bei Abmeldung in voller Höhe fällig. Pro Ferienbetreuung soll es nur noch eine Gruppe für die Doppelgemeinde geben - es gib so viele Kinder in den Sommerferien, dass es nicht geht, die Kinder auf eine Gruppe zu reduzieren. Wenn zwei Gruppen angeboten werden, dann in Emmingen und in Liptingen.

Die Gemeinde will das Angebot, in den Sommerferien zwei Betreuungen anzubieten, aufrechterhalten; Voraussetzung ist jedoch die Personalsituation. Für die Sommerferien-Betreuung laufen noch Gespräche. Der Betreuungsschlüssel liegt bei 1:8 (bei 30 Kindern entspricht das vier Betreuern). Wenn die vier Betreuerinnen nicht zur Verfügung stehen, dann muss die Maximalzahl der Kinder auf 25 reduziert werden. Weitere Details veröffentlicht das Rathaus im nächsten Amtsblatt.