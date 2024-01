Ob in der Welt- oder der Kommunalpolitik: Derzeit gibt es viele Krisen. Dennoch will Joachim Löffler seine Bürgerinnen und Bürger bei seinem letzten Neujahrsempfang als Bürgermeister Emmingen-Liptingens mit einem positiven Gefühl ins neue Jahr schicken. Referent Bernd Nolte führte aus, warum es dazu auch mehr als nur einen Grund gibt.

Gastredner ist kein Unbekannter

Sonntagabend, kurz vor 18 Uhr. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sind der Einladung von Bürgermeister Joachim Löffler in die Witthohhalle gefolgt. Er wünscht jedem und jeder ein frohes, vor allem gesundes neues Jahr und viel Mut, dieses erfolgreich zu gestalten.

„Die Zukunft hat viele Namen. Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare. Für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte. Für die Mutigen ist sie die Chance“, zitiert Löffler in der Witthohhalle den Schriftsteller Viktor Hugo.

Bernd Nolte referiert beim Neujahrsempfang in Emmingen-Liptingen. (Foto: Linda Seiss )

Dann gibt er das Rednerpult für Bernd Nolte frei. Der ist in der Gemeinde kein Unbekannter. Bereits beim Empfang 2020 war er zu Gast. Viele Zuhörer hätten damals zu Löffler gesagt, dass man ihn wieder einmal engagieren könnte. Vier Jahre später ist es soweit. Mit dabei hat er einen Vortrag zum Thema: „Gibt es nur noch Krisen? Chancen für die Zukunft“.

Nolte: In jeder Krise stecken Chancen

Alle 25 bis 30 Jahre gebe es auf der Welt enorme Umbrüche, berichtet er. „Umbruchzeiten sind meist Aufbruchzeiten für andere Generationen“, so der Stuttgarter Finanz- und Kommunalberater, der zum wiederholten Mal beim Neujahrsempfang zu Gast ist.

Zeiten, in denen sich viel verändere, sei es technologisch oder gesellschaftlich. „Umbruchzeiten sind fast immer auch Zeiten, die kreativ machen. In jeder Krise stecken Chancen.“

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger kommen zum Neujahrsempfang. (Foto: Maria Schönbrunn )

Als Beispiel nennt er Smartphones. In den 70er-Jahren hätte keiner geglaubt, dass ein Telefon gut 40 Jahre später auch eine Kamera ist und noch weitere Funktionen hat. Gesellschaftlich gesehen habe sich die Einstellung zur Arbeit geändert. Er sieht Chancen im Homeoffice und Arbeitszeitmodellen wie der Vier-Tage-Woche.

Die Gesellschaft kann mehr Flexibilität vertragen. Bernd Nolte

Hinzu komme das Thema Künstliche Intelligenz, die Aufgaben übernehmen könne. Auch das Thema Gesundheit nennt er als zukunftsträchtigen Wirtschafts- und Wohlstandsfaktor.

Handeln, nicht jammern

Er mahnt, in den Krisenzeiten nicht die Orientierung zu verlieren und der derzeit allgemein herrschenden Unzufriedenheit wegen Versprechungen von Gruppierungen auf den Leim zu gehen, die noch nie etwas bewiesen hätten. Er rät daher: „Kümmere dich um das, was in deiner Hand liegt - jammere nicht, handle.“

Sechs von 14 Gemeinderäten hören auf

Umbrüche gibt es 2024 auch in Emmingen-Liptingen. In mehrerlei Hinsicht. Zum einen wird am 9. Juni ein neuer Gemeinderat gewählt. Sechs der 14 Gemeinderäte werden aufhören. „Wir brauchen auf jeden Fall frisches Blut“, sagt Löffler. Es sei wichtig, dass der Gemeinderat wieder schlagkräftig besetzt werde.

Gemeinderat Richard Gnirß (Zweiter von rechts) will nochmal kandidieren. (Foto: Linda Seiss )

Das ist aber nicht die einzige Wahl, bei der Löffler 2024 auf eine gute Wahlbeteiligung hofft. „Ich werde nach 32 Dienstjahren meinen Stuhl räumen“, erinnert er.

„Nach heutiger Sicht darf ich unterstellen, dass es gute und qualifizierte Bewerber geben wird, es hat schon mehrere gute Gespräche gegeben“, berichtet er. „Sie dürfen gerne auch Briefwahl machen, Hauptsache, Sie wählen“, appelliert Löffler an alle Wahlberechtigten.

Vor Wahlen steht noch einiges an

Noch bevor sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin sowie das neue Gremium an die Arbeit gehen, sollen für das Gewerbegebiet Gehren die ersten Vergaben stattfinden.

Geplant ist ein Investitionsvolumen von sechs Millionen Euro. Zudem soll ein vernünftiges Ziel für das Feuerwehrmagazin in Liptingen entwickelt und die finanzielle Darstellung überarbeitet werden.

Joachim Löffler spricht beim Neujahrsempfang in Emmingen-Liptingen zum letzten Mal als Bürgermeister der Gemeinde. (Foto: Maria Schönbrunn )

Das Thema Migration wird die Gemeinde auch im aktuellen Jahr beschäftigen. „Die Kommunen fühlen sich alleingelassen von Land und Bund“, so Löffler.

Die Gemeinde nehme einen Spitzenplatz ein - allerdings auf der roten Liste des Kreises. 60 Personen müssten demnach untergebracht werden. „Da müssen wir sicherlich noch einiges machen.“

Spitzenreiter in Sachen Breitbandausbau

Spitzenreiter ist die Gemeinde in Sachen Breitbandausbau. Der letzte Abschnitt in Liptingen befinde sich auf der Zielgeraden. „Dann werden wir zwölf Millionen Euro investiert haben, on top“, so der Bürgermeister.

Ohne die wären wir schuldenfrei. Joachim Löffler

Andererseits sei das aber auch ein Standortfaktor: Die Gemeinde sei die erste größere im Kreis, die flächendeckend Breitband anbieten könne.

Edekaneubau geplant

Positiv gestimmt ist er dafür in Sachen Nahversorgung und ärztlicher Versorgung. Denn Holger Milkau, Betreiber des Edeka-Marktes in Emmingen, plane in naher Zukunft einen größeren Neubau.

Zudem praktizieren in Liptingen inzwischen zwei Hausärzte. Die beiden Orthopäden in Emmingen werden nach Fertigstellung des Gesundheitszentrums mit Physiotherapeut Thomas Goes umziehen. „An der Nachfolge für unsere Praxisräume arbeiten wir.“ Es sehe gar nicht so schlecht aus, „ich hoffe, dass ich bald etwas berichten kann.“

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, darunter auch Vereinsvertreter, sind zum Neujahrsempfang gekommen. (Foto: Linda Seiss )

Ein Bläsersextett, bestehend aus je drei Musikern aus Emmingen und Liptingen, hat den Neujahrsempfang musikalisch begleitet. (Foto: Linda Seiss )

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sind zum Neujahrsempfang in der Witthohhalle gekommen. (Foto: Maria Schönbrunn )