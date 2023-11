Der „Schuhfranz“, an der B14 bei Liptingen gelegen, steht zum Verkauf. Ein Banner vor dem Gebäude macht darauf aufmerksam. Bis der Gasthof verkauft ist, „ändert sich erst einmal nichts“, sagt Inhaber Helmut Binder.

Familie betreibt Gasthof seit mehr als 30 Jahren

Helmut Binder betreibt den „Schuhfranz“ schon seit mehr als 30 Jahren. „Wir sind in einem Alter, in dem man sich überlegen muss, wie es weiter geht“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Er und seine Frau sind beide 67 Jahre alt, die Tochter habe sich für ein anderen Beruf entschieden, berichtet er.

Wir mussten eine Entscheidung treffen. Helmut Binder

Diese fiel so aus, dass der Gasthof, der laut Binder seit 1900 in Familienbesitz ist, verkauft werden soll. In Zahlen sind das 1000 Quadratmeter Nutzfläche ‐ aufgeteilt in mehrere Fremdenzimmer, zwei Wohnungen sowie den Gastronomiebereich mit insgesamt 120 Sitzplätzen ‐ 4500 Quadratmeter Grundstück samt Terrasse, Spielplatz, großem Parkplatz sowie der Möglichkeit, das bestehende Gebäude zu erweitern, heißt es auf der Seite des Immobilienmaklers unter anderem.

Dort wird auch die Alleinlage an der B14 zwischen Schwarzwald, Bodensee und Schwäbischer Alb genannt ‐ und die schnelle Erreichbarkeit der Kreisstadt.

Ein Banner weist darauf hin, dass der Gasthof „Schuhfranz“ an der B14 bei Liptingen zum Verkauf steht. (Foto: Rüdiger Daus )

Bis Gasthof verkauft ist, bleibt er geöffnet

Die Stammgäste wüssten Bescheid, sagt Binder. Und vorerst laufe der Betrieb des „Schuhfranz“ ‐ bis auf Großveranstaltungen, „die machen wir nicht mehr“ ‐ auch normal weiter. „Bis er verkauft ist, ist er noch offen“, so der 67-Jährige. „Was daraus wird, liegt nicht in unserer Hand.“

Die Weichen müssen gestellt werden. Helmut Binder

Der Küchenchef betont: „Wir betreiben ihn nach wie vor gerne. Es macht mir nach wie vor Spaß und ich bin mit Leidenschaft Koch.“ Mit Blick auf die Zukunft und das Leben im Alter sagt er aber auch: „Die Weichen müssen gestellt werden.“