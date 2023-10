‐ „Freizeit und Technik für Ihre Sicherheit“, so lautet der Slogan der Freiwilligen Feuerwehr von Emmingen-Liptingen. Die alljährliche Großübung von Freiwilliger Feuerwehr und DRK ‐ Ortsgruppe fand in diesem Jahr am und im Rathaus in Liptingen statt.

Intensive Vorbereitung im Vorfeld

Die Übung hat eine lange Tradition und wird im Wechsel in den beiden Teilorten durchgeführt. Und trotzdem, so sind sich Matthias Riegger, der Ortsgruppenleiter des DRK und Markus Neidhart, der Kommandant der Gemeindefeuerwehr, einig: „Es bedarf im Vorfeld doch immer einer guten und intensiven Vorbereitung.“

So werde wöchentlich mindestens zwei bis drei Stunden geübt, in der Vorbereitung auf die Großübung auch länger, erläutert Neidhart.

Übung findet im Nendinger Rathaus statt

An erster Stelle steht das Ausfindigmachen des Objekts, bei dem man die Übung durchführen darf. Diesmal ist es also das Rathaus in Liptingen. „Es wird jeweils eine realistische Gefahrensituation simuliert“, so der Kommandant. Das Ereignis, so die Fachsprache, das diesmal den Alarm auslöst, ist eine Verpuffung in der Heizungsanlage des Rathauses.

Viele engagierte Statisten aus der Ortschaft simulieren die Opfer, die sich noch im voll vernebelten Rathaus befinden und zum Teil verletzt sind. Mit dabei sind Anja Riegger, die Frau des DRK-Ortsgruppenleiters und deren gemeinsame Töchter, daneben Anna Schlüter und Benedikt Knopf. Diese Personen sollen beim Großeinsatz aus ihrer brenzligen Situation gerettet werden.

Bürgerinnen und Bürger helfen mit

Fabian, ein feuerwehrbegeisterter Junge aus der Gemeinde, darf den Notruf an die integrierte Leitstelle in Tuttlingen absetzen. Mit seinen acht Jahren weiß er genau, welche Nummer er in diesem Fall zu wählen hat: „Das ist natürlich die 112! Und für die Polizei würde ich die 110 wählen“, sagt er.

Routinierte Abläufe bei den Einsätzen

Während Markus Neidhart den Ablauf der Übung moderiert, laufen im Hintergrund präzise trainierte Vorbereitungen zum Einsatz ab. 50 Feuerwehrleute und zehn Hilfskräfte des DRK, samt Notarzt sind über ihre Pager alarmiert. Nach einer kurzen Hilfsfrist von maximal zehn Minuten sind sie bereit. Für den heute 39-jährigen Neidhart, der schon mit zehn Jahren zur Freiwilligen Feuerwehr kam, ist das Ablaufschema vor jedem Einsatz zur Routine geworden.

Zuhause ist immer alles schnell griffbereit, auch bei nächtlichen Einsätzen

erzählt der zweifache Familienvater. Auch der Kleidungsprozess mit der persönlichen Schutzausrüstung in der Wache sei zig-mal trainiert und damit eingespielt.

Einsatz dauert rund 45 Minuten

Dichter Rauch dringt unterdessen aus den Fenstern des Liptinger Rathauses. Viele Zaungäste werden in den kommenden rund 45 Minuten zu Zeugen eines realen Einsatzes. Mit Blaulicht und Martinshorn treffen die Einsatzkräfte schnell vor Ort ein. Straßensperren werden errichtet.

Eingespielte Teams sorgen für einen routinierten Ablauf. Mit Atemschutzmasken ausgestattet, stürmen die ersten Feuerwehrleute den Einsatzort und bergen die ersten Opfer. Wasserschläuche werden angeschlossen.

Die eigens aus Tuttlingen angeforderte Drehleiter mit Korb fährt aus und rettet zwei Opfer aus dem oberen Stockwerk. Mit Löschwasser wird das Dach des Gebäudes vor einer Ausweitung des Brandes geschützt.

Großübung ein voller Erfolg

Die DRK-Helfer sind mit Rettungspritschen im Einsatz und leisten eine Erstversorgung der Verletzten. Ein schwerverletzter Komparse wird unterdessen vom Notarzt und dessen Team professionell verarztet.

„Wir sind mit dieser gelungenen Großübung von DRK, der Freiwilligen Feuerwehr Emmingen-Liptingen und der Feuerwehr Tuttlingen wirklich mehr als zufrieden“, resümieren Neidhart und Riegger. Ein langer Applaus des zahlreich anwesenden Publikums bestätigt diesen Eindruck.