Am Ortseingang von Emmingen hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall gegeben. Die Straße ist zunächst gesperrt, es wird über das Industriegebiet „Hundsrücken“ umgeleitet.

Auto kommt von der Fahrbahn ab

Gegen 16.20 Uhr ist der Polizei ein Unfall in Emmingen in der Donaustraße gemeldet worden. Wie Tatjana Deggelmann vom Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage mitteilt, soll das Fahrzeug ersten Erkenntnissen zufolge kurz vor der Verkehrsinsel alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei habe es sich überschlagen und sei auf der Fahrerseite liegengeblieben, so die Polizeisprecherin.

In Emmingen-Liptingen hat sich am Dienstagnachmittag ein Auto überschlagen. (Foto: Feuerwehr Emmingen-Liptingen )

Dabei seien drei Personen verletzt worden. Die Strecke sei derzeit bis auf Höhe der Friedrich-Wöhler-Straße gesperrt, über das Industriegebiet könne aber am Unfallort vorbeigefahren werden.