Austausch eines Kanalabschnitts wird teurer

Ein Kanalabschnitt von der Rudolf-Diesel-Straße zur Kläranlage muss auf einer Länge von rund 25 Metern ausgetauscht werden. Der Gemeinderat hat die Arbeiten jetzt für eine Summe in Höhe von rund 197.000 Euro an ein Unternehmen aus Langenenslingen vergeben. Damit liegt die Kommune deutlich über der Kalkulation aus dem Vorjahr, die 161.000 Euro betrug. Als Grund nannte Bürgermeister Joachim Löffler die gestiegenen Preise in der Baubranche; bei Ausschreibungen ist die Spanne der eingehenden Angebote sehr hoch. Ein Lichtblick: Das Land fördert die Maßnahme mit einem Zuschuss über 80 Prozess.