Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann hat die Apres-Ski-Hütte „Zur d’urschtigä Dupfee“ auf dem Witthoh in Emmingen-Liptingen in einen Party-Tempel verwandelt. Mit Hits wie „Die Tanzfläche brennt“ ließ sie am Samstag die Dupfee beben und sorgte für eine ausgelassene Stimmung.

Die 35-Jährige funktionierte kurzerhand zwei Stühle zur Bühne um, um ihre Fans besser im Blick zu haben - und andersrum. Die Dupfee-Besucher tanzten und sangen euphorisch mit. Bei „1000 Träume weit“ kochte die Apres-Ski-Hütte. Ihre Zugabe „Himmelblaue Augen“ formte nach rund 45 Minuten voller Emotionen allerdings schon den Abschluss.

Zimmermann stand schweißgebadet nach ihrem Auftritt für Fotos mit Fans bereit. Der späte Samstagabend gehörte danach dem Partyschlagersänger Achim Petry, dem Sohn des bekannten Sängers Wolfgang Petry. Viele weitere Bilder gibt es online unter schwaebische.de.