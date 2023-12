Am Montagabend, kurz vor 19.30 Uhr, war der Mann in einem Bus der Linie 350 unterwegs. Laut Polizei hielt er sich im hinteren Bereich des Busses auf.

Opfer steigt aus, Täter fährt weiter

Während der Fahrt sprach ihn ein Unbekannter zunächst an und schlug den jungen Mann in der Folge unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, teilt die Polizei weiter mit. Der leicht verletzte 18-Jährige verließ den Bus an der Haltestelle „Lindenstraße“. Der unbekannte Schläger fuhr indessen mit dem Bus weiter.

So wird der Unbekannte beschrieben

Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen zwischen 20 und 30 Jahre alten Mann dunklen Hauttyps handeln, heißt es in der Polizeimeldung. Dieser trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und auffälligem Felleinsatz sowie eine Wintermütze.

Zeugen, insbesondere weitere Fahrgäste, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, oder Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon: 07461 9410, zu melden.