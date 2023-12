29-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Auf der Fahrt von Neuhausen ob Eck in Richtung Schuhfranz ist ein 29-jähriger Fahrer eines Ford Fiestas am frühen Donnerstagmorgen von der Fahrbahn der Landesstraße 440 abgekommen und mit dem Wagen gegen einen Baum geprallt. Dis berichtet die Polizei. Der junge Mann fuhr kurz nach 5.30 Uhr mit einem Ford Fiesta mit einer nicht an die Straßen- und Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit von Neuhausen kommend auf der L 440 in Richtung Gaststätte Schuhfranz. Kurz vor der Gaststätte verlor der 29-Jährige die Kontrolle über den Wagen und geriet ins Schleudern. In der Folge kam der Ford von der Straße ab, überfuhr einen Graben und prallte gegen einen Baum. Hierbei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in die Tuttlinger Klinik gebracht werden. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung und den Abtransport des mit über 8000 Euro beschädigten Fords.