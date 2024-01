20 und 40 Jahre Betriebstreue bei Stoma/Storz am Mark

Die Firma Stoma/Storz am Mark hat jüngst einige Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebstreue geehrt.

Bereits seit ihrer Ausbildung ist Judith Gnirß für Stoma/Storz am Mark tätig und in der Buchhaltung nicht mehr wegzudenken. Während der Jahresabschlussfeier wurde sie von Geschäftsführerin Tina Storz-Mazzeo für 40 Jahre Treue zum Unternehmen geehrt und bekam dafür eine Jubiläumsurkunde. Dominik Schaz ist ebenfalls seit der Ausbildung beim Familienunternehmen beschäftigt und kümmert sich seitdem um alles rundum das Thema IT. Im Rahmen der traditionellen Jahresabschlussfeier wurde Alexander Hartwik nach zwölf Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Er war in den letzten Jahren hauptsächlich für die Fertigung der Heber und Syndesmotome des Liptinger Instrumentenherstellers zuständig. Die Geschäftsleitung bedankte sich bei den dreien mit einem Präsent und bei der gesamten Belegschaft für ihr Engagement im zu Ende gehenden Jahr.