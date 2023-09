Einweihung und Segnung des DRK Glücksbringers

Vergangene Woche fand die Einweihung des DRK Glücksbringers in Hausen ob Verena statt. Hier ist das Fahrzeug vom DRK Kreisverband Tuttlingen stationiert. Die DRK Glücksbringer berichteten über die Gründung des Projekts, die auch mit vielen Rückschlägen verbunden war.

Durch die Corona-Pandemie und die darauf folgende wirtschaftliche Krise war die Finanzierung des Projekts und die Spendengewinnung sehr mühsam. Zum Glück konnte ein gebrauchter Krankentransportwagen vom Rettungsdienst Tuttlingen angeschafft werden. Susanne Ritzi Mathe, als Schirmherrin des Projekts, lobte das viele ehrenamtliche Engagement der Helferinnen und Helfer.

Maximilian Kaiser erzählte über die ersten Fahrten und über die erste große Fahrt an den Bodensee. Der DRK Glücksbringer erfüllt letzte Herzenswünsche. Dieser Wunsch hatte Sina aus dem Hospiz am Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen. Sina ist seit Juni dort und kann nur noch liegend transportiert werden. Gemeinsam fuhren wir zum Tätowierer und ermöglichten ihr, dass das gewünschte Tattoo im Liegen auf der Trage stattfinden konnte. Nach dem die Kolibris tätowiert waren, fuhren wir an den Bodensee.

Kurz vor dem Bodensee, haben wir beim McDonalds angehalten, dies war auch ein Wunsch von Sina. An den Pfahlbauten in Uhldingen wurden wir herzlichst empfangen und bekamen eine kurze Führung. Leider war diese Führung sehr anstrengend für sie, da wir Sina in den Rollstuhl setzen mussten. Deshalb wurde die Führung ein bisschen kürzer gestaltet.

Danach fuhren wir auf die Fähre zwischen Meersburg und Konstanz. Die DRK Glücksbringer schauten, dass wir das letzte Fahrzeug auf der Fähre waren. So konnte Sina aus dem Fahrzeug herausschauen und nochmals den Bodensee genießen. Im Anschluss des Berichts der Glücksbringerfahrt segnete Pfarrer Matthias Figel die DRK Glücksbringer und wünschte für alle Fahrten, die die DRK Glücksbringer fahren, alles Gute.

Bernhard Flad vom DRK Kreisverband, Guido Wolf und Bürgermeister Jochen Arno lobten ebenfalls das Projekt und das viele ehrenamtliche Engagement.