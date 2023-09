Einschulung Konzenbergschule

Am Samstag, 16. September, wurden 63 Erstklässler feierlich in der bis zum letzten Platz gefüllten Schloß-Halle in Wurmlingen eingeschult. Nach dem ökumenischen Gottesdienst, gestaltet von Pfarrerin Frauke Winter und Pfarrer Carsten Wagner, sang der Grundschulchor „Singing Kids“ unter der Leitung von Karl Zepf mitreißende Lieder, bei denen alle begeistert mitklatschten. Danach nahmen die Klassenlehrerinnen der Klasse 1a Diana Rizzo, 1b Valerie Bouriez und 1c Henrike Bischoff ihre Erstklässlerinnen und Erstklässler für die erste Schulstunde in Empfang. Schulleiterin Helgrid Kager-Kunze und alle Lehrkräfte wünschen den Erstklässlern eine sehr gute Schulzeit an der Konzenbergschule! Fotos: Konzenbergschule Wurmlingen

Klasse 1b der Konzenbergschule, Frau Bouriez. (Foto: Konzenbergschule Wurmlingen )

Klasse 1c der Konzenbergschule, Frau Bischoff. (Foto: Konzenbergschule Wurmlingen )