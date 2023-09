Einschulung in Wehingen

Die Schlossbergschule Wehingen begrüßte die 34 Erstklässler in einer abwechslungsreichen Einschulungsfeier. Die Feier begann mit einem Ökumenischen Gottesdienst. Danach ging es in die Aula der Schlossbergschule wo die Erstklässler von den Zweitklässlern mit einem Theaterstück begrüßt wurden. Danach ging es mit den Klassenlehrerinnen Frau Weinbrecht (1a) und Frau Bolsinger (1b) in Ihre Klassenzimmer.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.