Einschulung in Dürbheim

Am Dienstag, 12. September, durften die Klassenlehrer 35 Erstklässler aus Dürbheim und Balgheim in Empfang nehmen. Die Kinder werden in Klassenstufe eins und zwei gemeinsam unterrichtet, daher gibt es jeweils vier Klassen mit neuen Erstklässlern und Zweitklässlern. Diese werden geleitet von: E1: Anja Bertsch, E2: Nicole Haller, E3: Sabine Posner, und E4: Martina Glückler.

Die Viertklässler begrüßten die Neuen mit einem flotten Einschulungs-Rap und dem kleinen Theaterstück „Das blaue Ei“. Mit „Schule macht Spaß“ endete die Geschichte. Nach dem Mitmachlied „Du schaffst das!“ bekam jeder neue Schüler von den Viertklässlern als Lesezeichen noch eine kleine Schultüte überreicht.

Der ökumenische Begrüßungsgottesdienst folgte dann für die neuen Schülerinnen und Schüler, deren Familien und die neuen Schulkameraden am Donnerstagvormittag in der Dürbheimer Kirche.