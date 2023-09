Meine Heimat

Einschulung in der Lippachtalschule

Mühlheim / Lesedauer: 1 min

Das sind die Kinder, die 2023 neu an die Lippachtalschule in Mühlheim an der Donau kamen. „Wir freuen uns mit den Kindern gemeinsam in das Abenteuer Schule starten zu können“, sagt Rektor Walther Martin.