Einschulung in der Grundschule Weilheim

34 ABC–Schützen wurden am 14.09.2023 an der Grundschule Weilheim eingeschult. Nach einem ökumenischen Gottesdienst wurden die neuen Erstklässler in der Gemeindehalle von Schulleiterin Woll und Bürgermeister Cramer von Clausbruch freundlich begrüßt. Das bunte Programm wurde von den Dritt– und Viertklässlern sowie der Chor–AG ansprechend und abwechslungsreich gestaltet. Anschließend durften die frischgebackenen Schüler ihre erste Unterrichtsstunde mit ihren Klassenlehrerinnen Frau Bodmer und Frau Mattes erleben.

