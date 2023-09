Einschulung in Aixheim

Am Samstag, 16. September, wurden in der Primarstufe der GMS Aldingen in der Außenstelle Aixheim vier neue erste Klassen eingeschult. In einem schwungvollen Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Helmers von der evangelischen Kirche und Pastoralreferent Berner als Vertreter der katholischen Kirche wurden die Kinder mit ihren Eltern auf die Einschulung eingestimmt. Musikalisch wunderschön begleitet von Ina Wolfsberger und Natalie Sentyshcheva wurden alle Kinder im Beisein ihrer ehemaligen Erzieher und Erzieherinnen gesegnet.

In der anschließenden schulischen Feier begrüßten Rektor Straile und Konrektorin Hausch die Festgemeinde und hielten eine kurze Ansprache. Die zweiten Klassen unter der Leitung von Frau Wolfsberger, Frau Schweizer und Herrn Königsmann führten danach ein flottes und sehr gelungenes Musical auf, in dem es um Frösche, einen Storch und eine Krone ging. Zuguterletzt erlebten alle Erstklässler eine kleine Begrüßungsstunde in ihren Klassenzimmern, während die Eltern auf Tafeln ihren Kindern gute Wünsche aufschrieben und von Zweitklasseltern bewirtet wurden. Klasse 1a wird geleitet von Frau Diemert, die 1b von Frau Alber, die 1c von Frau Eiche und Frau Lehmann und die 1d von Frau Messmer. Insgesamt starteten 85 Erstklässler an der GMS Aldingen.