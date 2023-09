Einschulung an der Karlschule

Die Erstklässler an der Karlschule Tuttlingen wurden am Freitagnachmittag feierlich mit Alphornklängen begrüßt. Nach einer kurzen Begrüßung und Ansprache durch Rektor Till Haendle zogen die Kinder klassenweise mit ihren Lehrerinnen Frau Delisle (1a), Frau Möller (1b) und Frau Röller (1c) über den roten Teppich in das Schulhaus ein um mit ihrer ersten Schulstunde zu starten. In der Zwischenzeit wurden die Familien bei strahlendem Sonnenschein von den Eltern der zweiten Klassen mit Kaffee und Kuchen versorgt. Bild 1: Die Klasse 1a. Foto: Karlschule Tuttlingen

Die Klasse 1b. (Foto: Karlschule Tuttlingen )

Die Klasse 1c. (Foto: Karlschule Tuttlingen )