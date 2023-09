Einschulung an der Denkinger Grundschule

Am Mittwoch, 13. September 2023 wurden 30 Kinder an der Grundschule Denkingen eingeschult. Ein ökumenischer Gottesdienst wurde an den Anfang des Tages gestellt. Nach der gemeinsamen Feier in der Schulturnhalle nahmen die Klassenlehrerinnen Nora Greiling und Viktoria Kinn die Erstklässler mit in den jeweiligen Klassenraum.

