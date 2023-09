Einschulung an der Anton-Braun-Grundschule in Möhringen

Ein Einschulung der neuen ABC-Schützen fand am Mittwoch, 13. September, an der Möhringer Anton-Braun-Grundschule statt. Die Erstklässler wurden von ihren Klassenlehrer freundlich begrüßt und danach ging es für die erste Unterrichtsstunde in das Klassenzimmer.

