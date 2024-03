Einjähriges Kind stürzt in Teich und muss reanimiert werden

Zu einem Rettungshubschraubereinsatz für ein einjähriges Kind ist es am Dienstagabend in der Möhringer Vorstadt gekommen. Kurz nach 18 Uhr betrat der knapp über 13 Monate alte Junge unbemerkt von seinen beiden in der Nähe befindlichen Eltern über eine Tür an einer Gebäuderückseite ein Gartengrundstück und fiel dort zunächst wiederum unbemerkt von den Eltern in einen vorhandenen Teich.

Nur kurze Zeit später bemerkten die Eltern das Fehlen des Jungen und entdeckten diesen bei der Suche schließlich ohne Bewusstsein im Teich. Nach dem sofort abgesetzten Notruf und der durch den Vater durchgeführten Reanimation wurde der Junge nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Das Kind befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.