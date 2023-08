Eine Woche Urlaub ohne Handy

Eine Woche ohne Handy hört sich für viele Jugendliche nach einem Ding der Unmöglichkeit an. Auf dem Clublager Kraftstein, freuen sich die 12– bis 14–Jährigen über die acht Tage ohne Netz. „Sonst würden alle ja nur am Handy hängen und das wäre doof“, sagt eine Teilnehmerin. Die Jugendlichen erleben lieber gemeinsam viele erlebnisreiche Programmpunkte in der Natur des Kraftsteins.

Die Freizeit startete am Sonntag, 6. August, mit einer Wanderung auf den Kraftstein. Der leichte Regen konnte der guten Stimmung keinen Einhalt bieten. Nachdem die Jugendlichen mit Escape Rooms, Geländespielen und Wanderungen inklusive Höhlentour ein spannendes und abenteuerliches Programm hatten, war ein entspannter Tag mit viel Freizeit auf dem Zeltplatz genau richtig.

„Die Jugendlichen und auch unser Team musste nach dem kalten und erlebnisreichen Start erst mal ein bisschen durchschnaufen“ sagt Carolin Mattes, die gemeinsam mit Julia Koch das Lager der evangelischen Jugendwerke Tuttlingen und Möhringen leitet. Vervollständigt wird das Team zu sieben ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die sich die acht Tage mit Herzblut um die 25 Jugendlichen kümmern.

Zum Glück hat sich das Wetter gegen Ende der Woche noch zum besseren gewandt, wodurch ein gemeinsamer Besuch im Freibad möglich war. Die Jugendlichen packen die ganze Woche auch selbst mit an: Ob in der Küche beim Kochen und Spülen oder beim gemeinsamen Abbau und Aufräumen. Über die Woche wächst die Gruppe zu einer tollen Gemeinschaft zusammen, bei der der Abschied immer schwer fällt.

Nächstes Jahr geht das Clublager Kraftstein in die vierte Runde. Das besonders gefragte Lager direkt nach dem Jungscharlager findet auch 2024 vom 4. bis 11. August auf dem Kraftstein statt. Natürlich wird auch hier wieder eine Vielzahl verschiedener Programmpunkte für Spiel, Spaß, eine enge Gemeinschaft und zum gemeinsamen Ausspannen angeboten, die in ganz besonderen Erinnerungen festgehalten werden.