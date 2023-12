Eine vorweihnachtliche Feier

Fast 70 Mitglieder und Freunde der Seniorenunion im Kreisverband Tuttlingen waren bei schönem Wetter dem Ruf auf den Dreifaltigkeitsberg gefolgt.

In der Andacht in der schönen Wallfahrtskirche, gestaltet von Pater Antony, war das Hauptthema die Liebe. Mit seinen eindringlichen und nachdenklichen Worten, gelang es Pater Antony CMF, die ungeteilte Aufmerksamkeit der Besucher zu bekommen. Frau Weber begleitete die einzelnen Lieder auf der Orgel und konnte mit einem Schlussspiel die ganze Pracht des Instruments zeigen.

Derart in vorweihnachtliche Stimmung gebracht, begaben sich die Teilnehmer in den Klostersaal der Höhengaststätte, wo Kaffee und Kuchen warteten. In seiner Begrüßung durch den Kreisvorsitzenden Georg Zindeler, ließ dieser das vergangene Jahr kurz aufleben. Unter den Gästen begrüßte er auch Maria-Lena Weiß MdB mit ihrer kleinsten Tochter. Er bedankte sich besonders bei seinen Mitgliedern des Kreisvorstandes, die sich als wirkliches Team präsentiert hätten.

Der Nikolaus mit Knecht Ruprecht (Gerhard Klöck und Ingrid Klöck) verstand es, mit einem gereimten Vortrag nicht nur christliche Aspekte zu beleuchten, sondern auch die politischen Gegebenheiten auszuführen. Nach dem gelungenen Vortrag des Nikolaus gab es vor jeden Anwesenden auch noch ein kleines Geschenk.

Einige Adventslieder, auf dem Akkordeon begleitet von Helmut Distel, beschworen eine besondere Stimmung herauf. Der Nikolaus wurde vom Vorsitzenden Georg Zindeler auch mit einem Geschenk überrascht. Denn bereits zum zwölfmal wurde die Veranstaltung von Gerhard und Ingrid Klöck organisiert. In bester Stimmung für die bevorstehende Adventszeit gingen die Besucher nach Hause.